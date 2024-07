Finistère : l'algue n'est pas une ennemie, mais une véritable alliée contre la pétrochimie

Les algues bretonnes se transforment en une précieuse matière première aux multiples vertus, façonnant ainsi l'avenir de l'industrie agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique.

Au cœur des côtes bretonnes, une véritable révolution verte a lieu. À La Forest-Landerneau, le site de JRS Marine Products orchestre une harmonie entre tradition et modernité en transformant les algues marines en un trésor d'ingrédients naturels prisés par les industries agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Entre science et savoir-faire, le processus fascinant qui fait de l'alginate une alternative écologique et innovante aux produits pétrochimiques, ouvre ainsi la voie à une nouvelle ère de durabilité et de performance.

Les trésors marins de la pointe bretonne au service de l'industrie mondiale

À La Forest-Landerneau (Finistère), dans la zone de ravitaillement du site de JRS Marine Products Landerneau, une benne déverse 25 tonnes de Laminaria Digitata, une algue brune récoltée quelques heures auparavant par les goémoniers locaux. Au total, 400 tonnes supplémentaires seront acheminées tout au long de la journée. Les allers-retours des camions se sont intensifiés depuis le début du mois de mai, au lancement de la période de pêche.

Dès le mois de septembre et pour une durée de 6 mois, ce sera au tour de la Laminaria Hyperborea, une autre variété appréciée pour sa culture dans les eaux fraîches bretonnes et ses forts courants. Ces deux algues constituent la matière première de l'entreprise, filiale de JRS, un groupe allemand discret, mais leader mondial dans le domaine de l'élaboration et la transformation de fibres végétales et d'ingrédients naturels.

Le site, l'un des 3 appartenant au groupe en Europe « un autre étant situé à Lannilis (Finistère) et le dernier en Norvège », extrait de l'alginate, un additif naturel utilisé dans de nombreux produits notamment dans l'agroalimentaire, la cosmétique et la pharmacie.

L'alginate breton, un trésor marin qui révolutionne l'industrie et le quotidien

Commercialisé sous forme de poudre, l'alginate est utilisé comme épaississant pour la Laminaria Digitata et comme gélifiant pour l'Hyperborea. Arnaud Delafon, directeur du site, souligne que l'alginate présente des propriétés physico-chimiques telles que la solubilité, la viscosité, la formation de gel, ainsi que des propriétés mécaniques et biologiques. Cette viscosité peut être ajustée selon les besoins des clients.

Le produit trouve diverses applications, telles que dans les confitures, les glaces, les saucisses (remplacement des boyaux de porcs), ou encore pour encapsuler l'eau pour les sportifs. De plus, l'alginate est utilisé dans la fabrication de masques faciaux, de pansements cicatrisants et comme excipient pour enrober des principes actifs. « Le chiffre d'affaires de l'entreprise affiche une croissance annuelle à 2 chiffres ces 3 dernières années », sans plus de détails communiqués par le directeur du site.

L'année prochaine, l'alginate de JRS Marine Products Landerneau sera employé comme principe actif dans une solution anti-reflux. Par ailleurs, la substitution des produits pétrochimiques est un levier de croissance majeur. Au cours des 2 dernières années, l'alginate a été utilisé comme revêtement de papier carton pour remplacer des produits fluorés, des polluants persistants qui, depuis longtemps, étaient utilisés comme barrière contre les graisses dans des produits tels que les papiers utilisés pour les burgers.

L'alginate de A à Z

D'une simple algue à une fibre high-tech, le processus de transformation sur le site de production qui exporte près de 90 % de ses 1600 à 1800 tonnes d'alginate chaque année est une véritable prouesse technique. Après avoir subi un traitement de décoloration et été coupée en morceaux, l'algue est soumise à différentes étapes pour isoler l'alginate, comme l'explique François De Borggraef, ingénieur process.

Du chauffage à la filtration en passant par la mise en contact avec une solution acide, le liquide se transforme en une mousse épaisse rappelant une Piña colada. Cette mousse est ensuite pressée pour éliminer l'eau et obtenir une fibre d'aspect cotonneux, étape finale du process.

Une fois mélangée à un sel spécifique, la fibre est déshydratée mécaniquement, transformée en grains de semoule puis broyée jusqu'à une finesse de 40 microns. Après avoir été contrôlée par le laboratoire, la fibre est conditionnée et prête à être livrée. Un processus qui demande environ 36 heures, de la récolte de l'algue au produit final.

Vers une entreprise éco-responsable

La PME se distingue par son engagement envers la sobriété en eau et en énergie, avec un investissement annuel de 1 million d'euros pour améliorer son empreinte environnementale. Depuis 2017, elle a réussi à réduire sa consommation d'eau de 35 %, passant de plus de 3000 à 1700 m3 par jour. Cette initiative a permis d'éviter les restrictions imposées par l'arrêté préfectoral en raison de la sécheresse.

En parallèle, la PME a également diminué sa consommation d'énergie en réduisant ses besoins en gaz de 30 %. Un investissement de plus d'1 million d'euros a été réalisé pour l'installation d'un groupe froid, qui permet de récupérer les calories des échangeurs thermiques pour chauffer l'eau et réduire l'utilisation de la chaudière.

De plus, l'entreprise a instauré un partenariat avec le monde agricole pour valoriser les 30 000 tonnes d'algues livrées annuellement sur le site. Chaque jour, 40 tonnes d'un sous-produit appelé Algiflor sont récupérées des filtres de process. Cette matière composée à 75 % d'eau et de cellulose est utilisée par les agriculteurs locaux comme fertilisant par épandage, bouclant ainsi la boucle entre terre et mer.