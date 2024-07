La fin de l'ISS : vers de nouvelles stations spatiales privées dans l'espace

La fin inéluctable de la station spatiale internationale (ISS), suscite des interrogations quant à l'avenir de la collaboration internationale dans le domaine spatial, mettant en lumière les défis et les opportunités qui se profilent à l'horizon.

L'espace, un domaine en perpétuelle évolution, est témoin d'un tournant majeur avec la décision de la NASA de confier à SpaceX la périlleuse mission de ramener la station spatiale internationale vers la Terre. Cette annonce marque un pas important vers la fin programmée de l'ISS, inaugurant ainsi une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. De nouveaux horizons s'ouvrent alors, avec l'émergence de projets de stations spatiales privées et internationales.

SpaceX, le dernier voyage de l'ISS vers sa fin ultime en 2030

La NASA a récemment attribué à SpaceX la mission de construire un véhicule spatial chargé de ramener la station spatiale internationale sur Terre d'ici 2030, entraînant ainsi sa destruction définitive.

Après des décennies d'activité et une maintenance coûteuse de plus de 3 milliards de dollars par an, représentant 15 % du budget total de la NASA, la fin de vie de l'ISS a longtemps été envisagée. La NASA a finalement annoncé son intention de faire plonger la station dans l'atmosphère terrestre au-dessus de l'océan d'ici 2030, certains morceaux se désintégrant lors de la manœuvre et d'autres finissant dans la mer.

Pour mener à bien cette opération complexe, la NASA a attribué à SpaceX un contrat estimé jusqu'à 843 millions de dollars pour la construction d'un véhicule capable de déplacer la station vers l'atmosphère terrestre. Ce véhicule devra gérer le poids imposant de l'ISS, qui s'élève à environ 430 000 kg, et assurer sa descente en toute sécurité, sans risque pour les zones habitées. Contrôlé par la NASA, ce véhicule devra également se désintégrer dans l'atmosphère après la manœuvre.

Adieu à l'ISS, vers de nouveaux horizons spatiaux

Marquant la conclusion d'une mission débutée en 1998 et qui aura duré plus de 30 ans. Ce laboratoire spatial, fruit de la collaboration entre plusieurs pays, a permis d'accueillir 266 astronautes provenant de 20 nations différentes au cours de son existence orbitale à environ 400 km au-dessus de la Terre.

Malgré les tensions internationales, l'ISS demeurait un exemple de coopération entre les grandes puissances, en dépit du contexte géopolitique actuel. La Russie s'est engagée à maintenir sa participation jusqu'en 2028, tandis que les États-Unis, le Japon, le Canada et l'Europe prévoient de maintenir les missions jusqu'à la clôture prévue de la station en 2030.

Après la fin de l'ISS, se posera la question de nouveaux projets similaires qui pourraient voir le jour dans le domaine de la recherche spatiale, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération internationale.

Les stations spatiales du futur, une nouvelle ère d'exploration cosmique

Dans un avenir post-2030, les États-Unis envisagent de s'appuyer sur des stations spatiales privées en orbite terrestre basse pour accueillir des astronautes de la Nasa et d'autres clients potentiels. Des entreprises américaines telles que Axiom Space et Blue Origin travaillent déjà sur ces projets futuristes. La compétition pour la mise en place de nouvelles stations spatiales d'étude ne se limite pas aux États-Unis.

L'Agence spatiale européenne prévoit de lancer sa propre station, la Starlab, qui devrait être opérationnelle d'ici 2030. De son côté, la Chine a déjà déployé la station spatiale Tiangong en 2022. En outre, l'Inde envisage également de contribuer à l'expansion de la présence humaine dans l'espace avec un projet de station orbitale potentiellement opérationnel d'ici 2035.