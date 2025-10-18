Fils d’Elon Musk : qui sont ses enfants et pourquoi certains ont changé de nom ?

Le milliardaire Elon Musk passionne autant par ses innovations technologiques que par sa vie familiale complexe. Patron de Tesla et SpaceX, cet entrepreneur américain est père de quatorze enfants avec quatre femmes différentes. Sa famille moderne illustre les défis contemporains entre procréation assistée, conflits familiaux médiatisés et philosophie pronataliste assumée. Plusieurs de ses enfants portent des prénoms extraordinaires reflétant sa passion pour la technologie, tandis que certains ont radicalement changé de nom pour marquer leur indépendance. Cette saga familiale révèle les tensions entre vie privée et exposition médiatique dans l’Amérique de Trump.

Les prénoms extraordinaires des enfants Musk et leurs significations

Les noms choisis par Elon Musk pour ses derniers enfants reflètent sa fascination pour l’intelligence artificielle et l’espace. X Æ A-XII, surnommé « Lil X », porte un prénom aux multiples références :

« X » représente la variable inconnue en mathématiques

« Æ » symbolise l’orthographe elfique d’intelligence artificielle

« A-12 » fait référence à l’avion précurseur du SR-17

Exa Dark Sideræl, surnommée « Y », combine également technologie et mystère. « Exa » évoque les supercalculateurs, « Dark » l’inconnu et la matière sombre, tandis que « Sideræl » rend hommage à Galadriel du Seigneur des Anneaux. Techno Mechanicus, dit « Tau », référence la lettre grecque représentant deux fois pi, en lien avec la naissance de Musk le 28 juin. Ces choix contrastent avec les prénoms plus classiques des premiers enfants comme Griffin, Kai, Saxon et Damian, nés avec Justine Wilson.

Le changement de nom radical de Vivian Jenna Wilson

En avril 2022, peu après ses dix-huit ans, Xavier Alexander Musk devient Vivian Jenna Wilson. Cette transition légale marque une rupture définitive avec son père biologique. La jeune femme transgenre invoque officiellement « l’identité de genre et le fait que je ne vis plus ou ne souhaite plus être liée à mon père biologique ».

Changement de prénom de Xavier vers Vivian Adoption du nom Wilson, patronyme maternel Modification officielle du genre sur l’état civil Revendication d’indépendance financière totale

Vivian affirme n’avoir plus parlé à Elon Musk depuis 2020. Dans ses récentes déclarations médiatiques, elle qualifie son père de « gros bébé pathétique » et exprime son étonnement face au nombre de demi-frères et sœurs qu’elle découvre régulièrement en ligne. Étudiante en langues étrangères à Tokyo, elle revendique une vie authentique loin des médias.

Un père aux méthodes de procréation particulières

Sur quatorze enfants, douze ont été conçus par fécondation in vitro, plusieurs naissances impliquant des mères porteuses. Musk considère la FIV comme un « moyen plus efficace d’avoir des enfants » permettant de « contrôler certaines parties du processus ». Cette approche s’inscrit dans sa philosophie pronataliste assumée.

Twelve enfants conçus par assistance médicale

Plusieurs naissances par mère porteuse

Propositions de gamètes à son entourage professionnel

Le patron de SpaceX affirme lutter contre « l’effondrement du taux de natalité », qu’il qualifie de « plus grand danger pour la civilisation ». Selon plusieurs sources, il aurait proposé ses gamètes à diverses personnalités, notamment Nicole Shanahan et des employées de ses entreprises. Sa relation avec Shivon Zilis, dirigeante de Neuralink, soulève des questions éthiques sur la gouvernance d’entreprise.

Une famille éclatée entre quatre mères et conflits publics

La famille Musk s’étend entre quatre femmes aux profils distincts :

Justine Wilson : première épouse, mère de six enfants dont un décédé Grimes : chanteuse canadienne, trois enfants Shivon Zilis : dirigeante de Neuralink, quatre enfants Ashley St. Clair : influenceuse, un enfant

Les conflits de garde se déroulent parfois publiquement sur les réseaux sociaux. Grimes s’alarme de l’exposition médiatique de X Æ A-XII, devenu « mascotte officieuse » de l’administration Trump. Elle tente de « saisir la justice » pour protéger ses enfants d’Internet. Ashley St. Clair demande la garde exclusive de Romulus, né en octobre 2024, tandis qu’un test confirme la paternité de Musk à 99,9999%. Les révélations de nouveaux enfants surviennent souvent par hasard, illustrant la complexité de cette famille moderne américaine. Comme l’analyse cette biographie détaillée d’une personnalité influente, la gestion médiatique des personnalités publiques reste délicate.