Fermetures des agences bancaires : calendrier et jours fériés des banques

Le secteur bancaire français traverse une période de transformation profonde marquée par la digitalisation croissante des services bancaires et l’évolution des habitudes de consommation. Parallèlement, les systèmes interbancaires observent des fermetures programmées lors des jours fériés, impactant directement les opérations bancaires des particuliers et professionnels. Ces deux phénomènes modifient considérablement l’accès aux services financiers pour les usagers. Cet article détaille le calendrier officiel des fermetures systémiques de 2025 et analyse la réduction progressive du maillage territorial des agences.

Calendrier 2025 des fermetures interbancaires et jours fériés

Les dates officielles de fermeture des systèmes bancaires

La Banque Centrale Européenne et le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires ont publié le calendrier de place 2025 le 11 septembre 2024. Les systèmes de règlement des paiements ferment à six dates précises : le mercredi 1er janvier pour le Jour de l’an, les vendredi 18 et lundi 21 avril correspondant au Vendredi Saint et Lundi de Pâques, le jeudi 1er mai pour la Fête du travail, puis les jeudi 25 et vendredi 26 décembre pour Noël et le Boxing Day.

La fermeture de Pâques s’étend exceptionnellement sur quatre jours consécutifs, du vendredi 18 au lundi 21 avril inclus, complétée par le jeudi 1er mai. Les autres jours fériés français comme le 8 mai, l’Ascension, la Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption et l’Armistice maintiennent les systèmes bancaires ouverts.

Date Jour férié Impact systèmes 1er janvier 2025 Jour de l’an Fermeture complète 18-21 avril 2025 Vendredi Saint – Lundi de Pâques Fermeture 4 jours 1er mai 2025 Fête du travail Fermeture complète 25-26 décembre 2025 Noël – Boxing Day Fermeture 2 jours

Services bancaires impactés par les fermetures

Les virements standards interbancaires subissent uniquement ces interruptions, contrairement aux virements instantanés qui fonctionnent continuellement. Les systèmes TARGET2, LCH.SA, T2S, STET CORE, STET SEPA, ABE STEP2 et CEPC cessent temporairement leurs opérations financières. Les virements internes au sein d’une même banque restent opérationnels.

Pour anticiper ces fermetures, les établissements bancaires recommandent de programmer les virements automatiques, maintenir des liquidités suffisantes et informer les partenaires commerciaux des éventuels retards. Les professionnels doivent particulièrement planifier leurs opérations bancaires importantes.

Évolution du maillage bancaire français et fermetures d’agences

Chiffres de la réduction des agences bancaires

Le maillage territorial français se contracte drastiquement : 5 300 agences bancaires ont fermé entre 2012 et 2022, réduisant le réseau de 39 600 à 34 298 points d’accueil, puis 33 024 fin 2024. Cette tendance s’accélère avec la suppression de plus de 1 500 distributeurs automatiques en 2024.

BNP Paribas prévoit la fermeture de 500 à 600 agences d’ici 2030 sur son réseau de 1 500

Société Générale supprime 600 points de vente d’ici fin 2025

CCF ferme 72 agences sur 238 d’ici fin 2026

Crédit mutuel Alliance fédérale cible les plus petites agences

Justifications des banques et impact sur les usagers

Les établissements financiers justifient ces fermetures par la digitalisation croissante et la baisse de fréquentation. Seuls 10% des Français visitent une agence plus d’une fois par mois, tandis que 53% s’y rendent moins d’une fois par an. Cette évolution vers les services numériques transforme les métiers bancaires et les besoins en personnel qualifié.

Ces fermetures pénalisent particulièrement les populations vulnérables : personnes âgées, habitants des zones rurales et usagers sans maîtrise numérique. L’UFC-Que Choisir préconise la gratuité des retraits d’espèces hors réseau et le déploiement d’agences mobiles pour maintenir l’accès aux services bancaires essentiels.