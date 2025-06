Une fausse chanson de Drake et The Weeknd générée par intelligence artificielle

En avril 2023, une chanson troublante a fait son apparition sur les réseaux sociaux. « Heart On My Sleeve », prétendue collaboration entre Drake et The Weeknd, s’est propagée comme une traînée de poudre, générant des millions de vues. Mais un détail crucial a rapidement été révélé : ce titre n’avait jamais été enregistré par les deux artistes canadiens. Cette œuvre était entièrement créée par intelligence artificielle, reproduisant avec une précision déconcertante les voix des deux superstars de la musique. L’incident survient dans un contexte particulier où les relations entre Aubrey Graham (Drake) et Abel Tesfaye (The Weeknd) sont déjà extrêmement tendues suite à plusieurs années de rivalité et de clash public.

La polémique « Heart On My Sleeve » : quand l’IA imite les stars

Le morceau généré par intelligence artificielle a d’abord fait sensation sur TikTok avant de se propager sur diverses plateformes de streaming. Derrière cette création, un mystérieux utilisateur surnommé « Ghostwriter » qui a réussi à reproduire les inflexions vocales caractéristiques des deux rappeurs canadiens. Le titre imitait parfaitement les sonorités et l’ambiance musicale propres aux deux artistes, trompant des millions de fans qui ont cru à une véritable collaboration entre Champagne Papi et Abel Tesfaye. La chanson a rapidement cumulé plus de 15 millions de vues, démontrant l’inquiétante capacité de l’IA à créer des contrefaçons musicales crédibles.

Face à cette situation, Universal Music Group (UMG), qui représente à la fois Drake et The Weeknd, a immédiatement exigé le retrait du morceau des plateformes. Le label a dénoncé une violation flagrante des droits d’auteur et des droits à l’image des artistes concernés. Cette affaire souligne les défis croissants posés par les technologies d’intelligence artificielle dans l’industrie musicale.

Une industrie musicale inquiète face aux défis de l’intelligence artificielle

Dans son communiqué officiel, UMG a soulevé une question fondamentale : de quel côté de l’histoire les acteurs de l’écosystème musical veulent-ils se positionner ? Du côté des artistes, des fans et de l’expression créative humaine, ou du côté des contrefaçons numériques privant les créateurs de leur juste rémunération ? Cette affaire révèle les lacunes juridiques concernant l’utilisation de l’IA pour imiter la voix et le style d’artistes existants.

Les plateformes de streaming et les réseaux sociaux comme TikTok se retrouvent en première ligne face à ce nouveau défi. Certaines initiatives visent désormais à distinguer clairement le contenu généré par IA du contenu authentique créé par des humains. L’authenticité artistique, pilier fondamental de l’industrie musicale, se trouve menacée par ces outils capables de reproduire avec précision le chant et les techniques vocales de n’importe quel artiste.

Les implications juridiques et éthiques

Les questions soulevées par cette affaire sont nombreuses :

Comment protéger la propriété intellectuelle des artistes face aux avancées de l’IA ?

Quelle législation mettre en place pour encadrer ces nouvelles technologies ?

Comment distinguer une œuvre authentique d’une contrefaçon générée par intelligence artificielle ?

Un clash amplifié dans un contexte de tension entre Drake et The Weeknd

L’ironie de cette fausse collaboration survient au moment même où les relations entre Drake et The Weeknd sont au plus bas. Autrefois collaborateurs et amis, les deux artistes canadiens se sont progressivement éloignés depuis que The Weeknd a refusé de signer chez OVO, le label de Drake, préférant rejoindre Republic Records en 2012. Cette décision a marqué le début d’une rivalité qui n’a cessé de s’intensifier.

En 2024, le clash a pris une nouvelle dimension lorsque The Weeknd est apparu sur l’album « WE STILL DON’T TRUST YOU » de Future et Metro Boomin, avec des paroles visant directement Drake. Ce conflit implique également d’autres grands noms du rap comme Kendrick Lamar dont la sobriété et la résilience inspirent, A$AP Rocky et Rick Ross, formant un véritable front contre Champagne Papi.

Dans ce contexte déjà explosif, cette fausse diss track générée par IA ajoute une couche supplémentaire de complexité et illustre comment la technologie peut désormais s’immiscer dans les rivalités entre artistes, brouillant davantage les frontières entre réalité et fiction dans l’univers musical.