Fadila Khattabi : la ministre reconduite au poste du handicap, une rumeur sur son mari

Fadila Khattabi a consolidé sa place au sein du gouvernement français avec sa reconduction comme ministre déléguée chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées. Cette personnalité politique de 62 ans fait régulièrement l’objet de rumeurs, notamment concernant sa vie privée et son statut marital. Si son parcours professionnel est largement documenté, sa vie personnelle demeure relativement discrète. Visitons sa carrière politique, ses fonctions ministérielles actuelles et les diverses spéculations qui circulent à son sujet.

Un gouvernement dédié aux personnes vulnérables

Nommée ministre déléguée chargée des Personnes handicapées le 20 juillet 2023, Fadila Khattabi a vu son portefeuille s’élargir aux Personnes âgées lors de sa reconduction le 8 février 2024. Elle œuvre sous la tutelle de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Son action ministérielle s’illustre notamment par la signature d’une convention en faveur des personnes en situation de handicap à La Réunion, démontrant son engagement pour les territoires d’hormis-mer.

La ministre s’investit également dans l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes atteintes de covid long, renforçant ainsi l’accès aux soins pour ces patients. Son travail sur la modernisation du statut des gardes champêtres dans le cadre du plan France ruralités témoigne de sa volonté d’améliorer les services publics dans les communes rurales. Malgré ces responsabilités importantes, les médias évoquent rarement sa situation maritale, alimentant ainsi diverses rumeurs.

Parcours politique et ambitions locales

Née en février 1962 à Montbéliard, Fadila Khattabi a enseigné l’anglais pendant trente ans avant de s’engager pleinement en politique. Initialement membre du Parti socialiste, elle devient conseillère régionale de Bourgogne en 2004. Son parcours la mène à occuper diverses fonctions au sein des collectivités territoriales, notamment la vice-présidence chargée de la Formation Professionnelle.

Élue députée de Côte-d’Or en 2017 sous l’étiquette LREM avec 65,31% des voix, puis réélue en 2022, elle préside la commission des Affaires sociales à partir de juillet 2020. Lors des élections législatives de 2024, elle arrive troisième dans sa circonscription et se désiste en faveur du candidat du Nouveau Front populaire. Interrogée sur ses ambitions futures dans l’émission « Dimanche en politique », elle ne ferme aucune porte :

Pour la mairie de Dijon en 2026 : « Je ne dis pas que ça ne m’intéresse pas »

Pour la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté : « Tu serais une très bonne présidente de Région »

Vie personnelle et rumeurs persistantes

Les rares informations disponibles sur la vie personnelle de Fadila Khattabi concernent principalement le mariage de sa fille Inès avec Sofiane Berkane, célébré le 4 mai 2024 à Dijon par Sladana Zivkovik, adjointe au maire. Cet événement familial constitue l’une des seules fenêtres ouvertes sur sa sphère privée. Concernant son propre statut marital, aucune information officielle n’est disponible dans les sources publiques, ce qui alimente diverses spéculations.

La ministre a également fait face à une controverse professionnelle en juin 2023, étant condamnée par le tribunal des prud’hommes pour non-paiement d’heures supplémentaires à une collaboratrice. Elle s’est défendue en affirmant : « Celles et ceux qui me connaissent savent très bien que c’est un mensonge. » Cette affaire rappelle que, comme les personnalités médiatiques font souvent l’objet de rumeurs concernant leur vie professionnelle et personnelle. Malgré sa présence médiatique comme ministre en charge du handicap, les détails concernant son mari restent inconnus du grand public.