Fadila Khattabi ministre : qui est son mari après sa nomination au ministère des personnes handicapées

Fadila Khattabi, ancienne ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, a marqué le paysage politique français par son engagement et ses convictions. Nommée en juillet 2023 dans le gouvernement d’Elisabeth Borne, cette femme politique déterminée a vu son portefeuille ministériel s’élargir aux Personnes âgées en février 2024. Issue d’une famille d’immigrés algériens, elle est mariée et mère de deux enfants. Récemment, elle a assisté au mariage de sa fille Inès à Dijon, un événement familial important pour cette femme engagée depuis 2002 en politique. Son parcours, de la présidence de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale jusqu’à ses responsabilités ministérielles, témoigne d’un dévouement constant aux questions sociales et à la cohésion nationale, à l’image d’autres personnalités politiques françaises.

L’engagement politique contre l’extrême droite : combat fondateur de Fadila Khattabi

Le parcours politique de Fadila Khattabi s’est construit autour d’un combat fondateur contre l’extrême droite. C’est en 2002, face à la montée de Jean-Marie Le Pen, qu’elle décide de rejoindre le Parti socialiste. Cette femme qui se définit comme une « femme de gauche » a toujours fait la distinction claire entre ses « adversaires politiques » et ce qu’elle nomme les « ennemis de la République ».

Sa cohérence politique s’est manifestée lors des dernières élections législatives de juillet 2024. Arrivée troisième dans sa circonscription, elle a fait preuve d’un engagement remarquable en se désistant au second tour pour faire barrage à l’extrême droite. Ce geste illustre parfaitement les valeurs qui animent son action politique depuis plus de vingt ans.

Son parcours témoigne d’une fidélité aux principes qui ont motivé son entrée en politique, tout en évoluant dans ses affiliations pour servir au mieux sa mission de représentation des électeurs et sa vision de la France.

De professeure d’anglais à ministre déléguée : un parcours gouvernemental dédié au handicap

Avant de se consacrer pleinement à sa carrière politique, Fadila Khattabi a exercé comme professeure d’anglais en CFA pendant trente ans. Diplômée de l’université de Bourgogne, elle entame son ascension politique en devenant conseillère régionale de Bourgogne en 2004, fonction qu’elle occupera jusqu’en 2015, dont cinq années comme vice-présidente.

Son parcours d’élue s’est poursuivi avec un mandat de conseillère municipale à Varois-et-Chaignot avant son élection comme députée de la troisième circonscription de Côte-d’Or en 2017, puis sa réélection en 2022. Sa compétence dans les questions sociales l’a conduite à présider la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale dès 2020.

Une mission ministérielle centrée sur les personnes vulnérables

Sa nomination comme ministre déléguée chargée des Personnes handicapées en juillet 2023 a confirmé son expertise dans le domaine social. Ses responsabilités se sont élargies aux Personnes âgées en février 2024, lui permettant d’aborder globalement les questions d’aide aux personnes vulnérables et de soutien aux aidants. Elle n’a pourtant pas été reconduite lors de la formation du gouvernement de Michel Barnier en septembre 2024.

Vie familiale : qui est le mari de Fadila Khattabi et sa relation avec sa famille

Née le 23 février 1962 à Montbéliard, Fadila Khattabi reste discrète sur son mari, bien que sa vie familiale occupe une place importante. Mère de deux enfants, elle a récemment célébré un événement marquant : le mariage de sa fille Inès, infirmière de profession.

La cérémonie s’est déroulée le 4 mai 2024 à l’hôtel de ville de Dijon

Inès a épousé Sofiane Berkane, directeur d’agence marketing

Le mariage a été célébré par Sladana Zivkovik, adjointe au maire de Dijon

Issue d’une famille d’immigrés algériens, ses racines constituent une part importante de son identité. Cette femme politique française a su concilier ses responsabilités gouvernementales avec sa vie de mère et d’épouse, incarnant un équilibre entre engagement public et vie familiale. Son parcours illustre comment les valeurs familiales peuvent nourrir un engagement politique sincère au service des plus vulnérables.