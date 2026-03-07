Facture easyJet : comment récupérer votre confirmation de paiement avec TVA

Les passagers de la compagnie aérienne à bas coût doivent régulièrement obtenir leurs documents de paiement pour justifier leurs dépenses professionnelles ou personnelles. La récupération de ces justificatifs varie selon le type de document souhaité et le canal de réservation utilisé. Certains voyageurs recherchent une simple confirmation électronique, tandis que d’autres ont besoin d’un document détaillé incluant la structure tarifaire complète. Les entreprises exigent souvent des factures précises pour leur comptabilité, tandis que les particuliers se contentent généralement d’une confirmation basique. Cet article visite quatre dimensions essentielles : la procédure standard de téléchargement des documents en ligne, les démarches spécifiques pour obtenir un justificatif incluant le détail fiscal, les particularités concernant les réservations effectuées via des intermédiaires, et les options d’envoi postal disponibles moyennant des frais supplémentaires.

La procédure complète pour télécharger votre facture en ligne

L’accès aux documents de voyage commence par une connexion à votre espace personnel sur le site officiel de la compagnie. Saisissez vos identifiants dans les champs prévus pour accéder à votre tableau de bord client. Une fois connecté, naviguez vers la rubrique « Mes voyages » où apparaissent l’ensemble de vos réservations passées et futures. Cette interface centralisée permet de consulter rapidement tous vos déplacements aériens planifiés ou déjà effectués.

Sélectionnez le vol concerné parmi la liste affichée, puis localisez le bouton dédié aux documents de paiement. Ce justificatif au format PDF se télécharge instantanément sur votre appareil. Le document regroupe plusieurs informations capitales : l’identité du passager, les dates de déplacement, la destination finale, le numéro de vol attribué, ainsi que les frais de base comprenant le tarif du billet et les frais administratifs de traitement.

Les plateformes de réservation en ligne proposent généralement des interfaces similaires pour récupérer ces justificatifs. Le document détaille également les options facultatives souscrites : bagages enregistrés supplémentaires, sièges réservés à l’avance, ou assurances voyage. Les taxes gouvernementales et redevances aéroportuaires figurent distinctement, tout comme les éventuelles remises appliquées lors de la réservation. Le montant total consolidé apparaît clairement en bas du document.

Pour imprimer ce justificatif, ouvrez le fichier PDF téléchargé, puis utilisez la fonction d’impression standard de votre navigateur ou lecteur PDF. Vous pouvez également archiver ce document sur votre ordinateur, tablette ou smartphone pour consultation ultérieure. Les justificatifs restent accessibles indéfiniment dans votre espace personnel, même plusieurs mois après le vol effectué.

Comment obtenir une facture incluant le calcul de la TVA

La demande d’un document incluant le détail fiscal nécessite une démarche distincte du simple téléchargement de confirmation. Accédez à votre espace « Mes voyages » et formulez explicitement une requête pour obtenir un justificatif avec ventilation fiscale. Cette procédure s’adresse principalement aux professionnels qui doivent justifier leurs dépenses auprès de leur service comptable.

Les délais de traitement varient selon la localisation géographique : comptez jusqu’à quinze jours ouvrables dans la plupart des pays européens, et jusqu’à trente jours au Royaume-Uni. Le numéro d’identification fiscale 745 360 825 apparaît au verso des détails de vols. Un élément crucial mérite clarification : la compagnie ne prélève pas de taxe sur la valeur ajoutée sur ses vols proprement dits, mais peut fournir un document détaillant la structure tarifaire complète.

Cette distinction revêt une importance majeure pour les entreprises devant justifier leurs dépenses professionnelles auprès de l’administration fiscale. Le lien « M’envoyer par e-mail la confirmation de mon paiement intégral » présent dans l’e-mail de réservation permet d’obtenir un document PDF complet. Ce justificatif électronique reprend l’intégralité des options achetées lors de la réservation initiale.

Avant de solliciter l’envoi du document, vérifiez l’exactitude des informations de votre compte dans la section « Vos réservations ». Vous pouvez modifier le nom ou l’adresse si nécessaire, puis utiliser le lien « M’envoyer par e-mail ces informations » pour recevoir un document actualisé reflétant les modifications apportées. Cette fonctionnalité garantit la cohérence entre vos données personnelles et les justificatifs délivrés.

Récupérer votre facture après une réservation via une agence de voyage

Le processus diffère substantiellement lorsque la réservation a été effectuée par l’intermédiaire d’une agence ou d’un site tiers. Le service clientèle de la compagnie aérienne ne peut pas délivrer directement les documents de paiement dans ces situations particulières. Cette limitation s’explique par le fait que l’agence de voyage constitue l’entité contractante qui a encaissé le règlement et émis le justificatif commercial.

Contactez directement le prestataire utilisé lors de la réservation pour obtenir les documents nécessaires. Communiquez les informations suivantes à l’agence :

Le numéro de réservation attribué lors de l’achat

La date précise du vol concerné

Le nom du passager principal

La référence de paiement bancaire

Pour obtenir un document incluant le détail fiscal, adressez également cette demande spécifique à l’agence qui a traité la transaction financière. Certaines plateformes de réservation en ligne disposent d’un espace client où les justificatifs deviennent automatiquement disponibles après l’achat. Vérifiez immédiatement après la réservation si ces documents sont accessibles et téléchargez-les sans délai.

Les délais de fourniture varient selon les procédures internes de chaque agence. Conservez systématiquement tous les échanges de communication et confirmations reçues par email comme justificatifs temporaires en attendant le document définitif. Cette précaution facilitera les éventuelles réclamations ultérieures.

Demander l’envoi postal de votre confirmation de paiement

La compagnie propose un service d’envoi postal des confirmations moyennant douze euros depuis avril 2011. Cette option convient aux voyageurs nécessitant un document physique et ne pouvant se contenter de la version électronique gratuite. Contactez le service clientèle pour valider cette transaction bancaire, puis patientez durant la période de traitement standard.

Le délai de réception habituel s’étend de cinq à sept jours ouvrables. Le document parvient à l’adresse postale mentionnée dans votre réservation, d’où l’importance cruciale de vérifier cette information avant toute demande. Ce justificatif papier contient les détails du vol et le montant total réglé. La confirmation gratuite par courriel comprend le montant global et le détail de la réservation, mais ne constitue pas un document officiel selon la position de la compagnie.

Cette politique tarifaire suscite des controverses, particulièrement en France où la législation impose la délivrance gratuite de justificatifs pour les achats de prestations de service dépassant 15,24 euros TTC. Voici les obligations légales françaises :

Le vendeur doit délivrer le justificatif dès la réalisation de la vente L’acheteur possède le droit de réclamer ce document La production doit être gratuite selon le code du commerce

La société britannique se retranche derrière la réglementation anglaise et maintient sa politique de facturation pour l’envoi postal. Les infractions à la réglementation française exposent à des contraventions de 1 500 à 3 000 euros en cas de récidive, selon l’arrêté n° 83-50/A d’octobre 1983.