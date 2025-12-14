Exor rejette l’offre de Tether pour la Juventus : un refus catégorique

Le 13 décembre 2025, la holding Exor contrôlée par la famille Agnelli a fermé définitivement la porte à l’entreprise crypto Tether, qui proposait de racheter le club italien pour 1,1 milliard d’euros en cash. Cette transaction aurait marqué l’histoire du football européen en plaçant un géant des stablecoins à la tête d’une institution centenaire. Pourtant, les actionnaires historiques ont choisi de maintenir leur contrôle, privilégiant l’attachement familial à la rentabilité financière immédiate.

L’offre formulée par Paolo Ardoino, PDG de Tether et supporter de longue date, valorisait chaque action à 2,66 euros, soit une prime attractive de 21 % par rapport au cours boursier du 12 décembre. Au-delà de l’acquisition des 65,4 % détenus par Exor, l’émetteur de l’USDT promettait un investissement complémentaire d’un milliard pour renforcer les infrastructures et l’effectif turinois. Cette stratégie devait se prolonger par une offre publique sur les actions restantes aux mêmes conditions, permettant ainsi une prise de contrôle totale du club bianconero.

Une histoire familiale qui transcende les considérations financières

Depuis 1923, les Agnelli accompagnent Juventus à travers toutes les époques, des triomphes européens aux crises les plus sombres. Le scandale du Calciopoli en 2006, qui a provoqué la relégation en Serie B et la perte de deux titres de champion, aurait pu pousser la famille à se désengager. Au contraire, elle a choisi de reconstruire patiemment, prouvant que son engagement dépassait largement les aspects financiers. Cette fidélité a permis au club de reconquérir neuf scudetti consécutifs entre 2011 et 2019.

John Elkann, PDG d’Exor, a résumé cette relation en déclarant que Juventus fait partie de sa famille depuis 102 ans, traversant quatre générations qui l’ont soutenu dans les moments difficiles comme dans les périodes glorieuses. Ce lien émotionnel explique le refus unanime du conseil d’administration face aux promesses de Tether, malgré un contexte économique compliqué pour le club turinois.

Les ambitions contrariées du secteur crypto dans le football professionnel

Cette tentative d’acquisition ne représente pas la première incursion de Tether dans l’univers de la Juventus. Depuis février 2025, l’entreprise a discrètement constitué une participation de 11,5 %, devenant ainsi le deuxième actionnaire derrière Exor. Cette position minoritaire offre plusieurs options stratégiques : maintenir cette participation, l’augmenter progressivement sans déclencher les seuils de contrôle, ou se retirer complètement du capital.

Le monde crypto multiplie les initiatives pour pénétrer le sport traditionnel, passant des simples sponsorings aux tokens pour supporters. Par contre, acquérir un monument du football européen représenterait un saut qualitatif sans précédent. Le refus catégorique d’Exor envoie un message clair aux autres acteurs du secteur : certaines institutions restent avant tout des symboles culturels et identitaires, pas uniquement des actifs négociables.

Étape Action crypto dans le football Phase 1 Partenariats sponsoring sur les maillots Phase 2 Création de fan tokens Phase 3 Acquisition de clubs secondaires Phase 4 Tentatives sur clubs historiques (cas Juventus)

Quel avenir pour les investissements blockchain dans le sport traditionnel

Cette opération ratée questionne la stratégie future des acteurs crypto. Vont-ils persister auprès des grands clubs européens comme Manchester United, le FC Barcelone ou l’AC Milan ? Ou privilégieront-ils des cibles moins emblématiques mais plus ouvertes aux nouveaux investisseurs ? La puissance financière du secteur reste indéniable, et le football demeure un vecteur de communication exceptionnel pour toucher des millions de supporters à travers le monde.

Pour l’instant, la tradition l’emporte sur la disruption technologique. Les prochains mois révéleront si d’autres propositions verront le jour, mais cette tentative aura marqué un tournant symbolique dans les relations entre finance décentralisée et sport professionnel.