Évelyne Dhéliat et son nouveau compagnon : sa vie discrète et sa maison

Depuis plus de cinq décennies, Évelyne Dhéliat incarne l’élégance et le professionnalisme sur les écrans de TF1. Cette présentatrice météo emblématique célèbre en janvier 2025 ses 50 ans de carrière à la télévision, un record inégalé dans le paysage audiovisuel français. Après le décès de son mari Philippe Maraninchi en 2017, la curiosité du public s’intensifie naturellement concernant sa vie privée actuelle. Des rumeurs persistantes évoquent l’existence d’un nouveau compagnon, bien qu’aucune confirmation officielle n’existe à ce jour. Cette icône de la météo française maintient une discrétion légendaire sur son intimité tout en conservant un lien privilégié avec ses téléspectateurs. Son attachement à ses lieux de vie, notamment sa propriété normande aux colombages typiques, témoigne de son besoin de préserver des espaces de sérénité. Laure Manaudou en couple : qui est son nouveau compagnon après sa séparation ? illustre également cette quête d’équilibre entre vie publique et intimité.

Les rumeurs d’un nouveau compagnon : entre spéculations et réalité

À ce jour, aucune information confirmée n’atteste qu’Évelyne Dhéliat partage sa vie avec un nouveau compagnon. La présentatrice n’a émis aucune déclaration officielle sur ce sujet sensible. Aucune photographie, interview authentique ou source médiatique sérieuse ne confirme l’existence d’une nouvelle relation amoureuse depuis son veuvage. Ces rumeurs circulent pourtant abondamment dans certains médias people et sur les réseaux sociaux, alimentées par des spéculations et des articles parfois imprécis.

Certains sites évoquent un homme discret, potentiellement veuf lui aussi, sans apporter le moindre élément vérifiable. Ces récits suggèrent que deux âmes meurtries auraient trouvé du réconfort mutuel après avoir traversé l’épreuve du deuil. Les colonnes de ces publications décrivent un compagnon compréhensif, empathique et bienveillant qui partagerait avec Évelyne une passion pour les voyages et les découvertes. Ces informations demeurent invérifiables et méritent une grande prudence. Le public doit différencier les faits établis des suppositions imaginées pour combler le silence de l’intéressée.

Philippe Maraninchi, un amour de plus de cinquante ans

Évelyne Dhéliat et Philippe Maraninchi se sont mariés le 15 avril 1966, scellant une union exceptionnelle qui perdura plus de cinquante ans. Cet homme d’affaires et directeur commercial fut le pilier affectif de la présentatrice jusqu’à son décès le 11 avril 2017. Leur relation reposait sur une profonde complicité et une affection sincère qui traversa les décennies sans faillir.

Une amie proche d’Évelyne confiait que grâce à Philippe et sa bienveillance remarquable, la présentatrice remonta la pente lors de sa maladie. La force incroyable qu’il parvenait à lui insuffler témoignait d’un amour authentique et généreux. Pour Évelyne, Philippe représentait bien plus qu’un mari : il était son roi, son soutien indéfectible face aux épreuves. Après son décès en 2017, elle put compter sur l’affection de ses proches et de nombreux amis, de longue date ou plus récents. Ces liens solides l’aidèrent à traverser cette période sombre et à retrouver progressivement le sourire qui caractérise ses bulletins météo quotidiens.

Une discrétion absolue sur sa vie privée

Évelyne Dhéliat cultive depuis toujours une discrétion exemplaire concernant sa vie privée, préférant garder ses affaires personnelles loin des projecteurs. Cette gestion équilibrée entre vie publique et intimité lui assure une tranquillité d’esprit précieuse dans un métier exposé aux regards constants. Elle se montre particulièrement protectrice dès qu’il s’agit de sa famille et de ses proches, séparant clairement sa carrière professionnelle de son existence personnelle.

Cette attitude crée paradoxalement un vide que certains interprètent à leur façon, multipliant les suppositions. Dans un univers médiatique où la moindre information privée se trouve rapidement exposée, son silence renforce les spéculations. Tant qu’elle-même ne confirme rien, le respect de sa discrétion s’impose naturellement. Cette réserve témoigne d’une grande maturité et d’un rapport sain à la notoriété. Elle privilégie la sérénité et la liberté, maîtrisant parfaitement son intimité selon ses propres règles.

La maison normande, un havre de paix familial

L’acquisition et les caractéristiques de la propriété

Jeunes mariés, Évelyne Dhéliat et Philippe Maraninchi acquirent rapidement une magnifique bâtisse en Normandie, dans l’Eure, au cœur du village de Thomer-la-Sôgne. Cette commune de 327 habitants fut rattachée à Chambois en 2016. Ce hameau champêtre isolé se situe à seulement 1h45 de Paris, offrant un refuge idéal loin de l’agitation médiatique. La maison aux colombages typiquement normands était décorée dans un style rustique chaleureux avec des meubles en bois foncé et une imposante cheminée.

Caractéristique Description Localisation Thomer-la-Sôgne (Eure, Normandie) Distance de Paris 1h45 en voiture Architecture Colombages normands typiques Style intérieur Rustique avec meubles en bois foncé Éléments notables Grosse cheminée, photos de famille

Les drames qui ont marqué cette demeure

En 2010, le couple dut affronter deux épreuves successives : un cambriolage puis un incendie ravagèrent partiellement cette demeure chargée de souvenirs. Cette bâtisse fut pourtant le théâtre de nombreux moments familiaux heureux, avec des photographies familiales disposées sur le buffet et leurs chiens profitant de la nature environnante. On ignore si Évelyne a conservé cette propriété normande remplie de souvenirs après le décès de Philippe en 2017, cette question demeurant dans la sphère de son intimité protégée.

L’appartement parisien et la passion des brocantes

Évelyne Dhéliat possède également un appartement en région parisienne, comportant cinq étages selon certaines sources. En 2015, elle confiait à Coté Maison que son appartement était chaleureux et que ses amis appréciaient particulièrement l’atmosphère qui y régnait. Cette amatrice de brocantes et de vides-greniers adore parcourir ces marchés pour dénicher des objets authentiques qui meublent son cocon parisien.

Sa passion pour les objets chinés reflète son goût pour la décoration authentique et chaleureuse. Elle a installé plusieurs jardinières aux fenêtres pour cultiver du thym, de la lavande et même des cyclamens, créant ainsi un petit jardin urbain. Les orchidées constituent une autre passion florale qui embellit son intérieur. Cet appartement représente un espace de ressourcement loin de l’agitation des studios de télévision où elle offre quotidiennement son sourire et son professionnalisme aux téléspectateurs.

Olivia et les petits-fils, des piliers familiaux

Olivia, sa fille unique discrète

Née en 1967, Olivia est l’unique fille d’Évelyne Dhéliat et Philippe Maraninchi. Aujourd’hui âgée de 55 ans, elle préfère rester loin des caméras et n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour le métier de sa mère. Olivia joua un rôle crucial pour aider sa mère à traverser les moments difficiles suivant le décès de Philippe. Cette relation mère-fille solide constitue un pilier de réconfort essentiel pour la présentatrice, démontrant l’importance des liens familiaux face aux épreuves.

Les petits-fils et la relève potentielle

Les petits-fils d’Évelyne Dhéliat manifestent un intérêt marqué pour son métier, comme si le virus télévisuel avait sauté une génération. Ces jeunes se sont familiarisés avec le fond vert et les coulisses des studios lors de leurs visites. L’un d’entre eux s’intéresse particulièrement au graphisme, tandis que l’autre préfère l’univers du plateau télé. Cette nouvelle génération pourrait assurer la relève d’une dynastie télévisuelle inattendue, perpétuant l’héritage professionnel de leur grand-mère.

Membre de la famille Relation Particularité Olivia Fille unique Discrète, éloignée des médias, soutien familial Petit-fils 1 Petit-fils Intéressé par le graphisme télévisuel Petit-fils 2 Petit-fils Passionné par l’univers du studio

Le combat contre le cancer et la résilience

En 2011 ou 2012, à 64 ans, Évelyne Dhéliat reçut un diagnostic de cancer du sein. Elle mena ce combat en toute discrétion pendant plusieurs mois, s’absentant longuement de l’antenne en 2012. Elle révéla avoir subi une opération chirurgicale sans en préciser initialement la nature. Lors de son retour sur TF1, elle portait une perruque, détail qui alimenta rapidement les rumeurs parmi les téléspectateurs attentifs.

Elle expliqua pourquoi elle avait caché sa maladie : c’était trop personnel et trop intime pour être étalé publiquement. Le moment bouleversant où elle retira sa perruque à l’antenne marqua un tournant. Les nombreux courriers reçus lui firent prendre conscience de l’importance de sa démarche. Elle décida alors de mettre sa notoriété au service de la sensibilisation, devenant marraine de l’association Ruban Rose. L’annonce du diagnostic constitua un véritable choc moral qu’elle décrivit comme une bagarre difficile, nécessitant toute sa force et sa résilience.

Diagnostic de cancer du sein en 2011 ou 2012 à l’âge de 64 ans

Longue absence de l’antenne en 2012 pour traitement

Retour avec une perruque qui suscita les interrogations du public

Moment bouleversant du retrait de la perruque en direct

Engagement comme marraine de l’association Ruban Rose

Combat mené avec discrétion puis partagé pour sensibiliser

Une carrière exceptionnelle à 77 ans sans penser à la retraite

La carrière d’Évelyne Dhéliat débuta en 1968 comme speakerine à l’ORTF, fonction consistant à présenter les programmes et s’excuser des interruptions d’antenne. En janvier 2025, elle célèbre ses 50 ans de carrière télévisuelle, un anniversaire exceptionnel. Elle présente la météo de TF1 depuis le 22 septembre 1992 et détient le record du plus long CDI de la chaîne.

À 77 ans, elle n’imagine pas la retraite, précisant que cette décision ne dépend pas uniquement d’elle. Sa passion pour son métier reste intacte et constitue sa façon positive de vivre en continuant à travailler. Elle confie se sentir en décalage avec son âge chronologique, ne ressentant pas ses années et conservant la même force qu’il y a dix, vingt ou trente ans. Elle travaille aux côtés de Tatiana Silva, Ange Noiret et Louis Bodin qu’elle considère comme une famille. Cette équipe du service météo forme un groupe soudé où la transmission d’expérience et la camaraderie professionnelle créent une atmosphère chaleureuse. Le printemps de sa carrière se prolonge ainsi bien au-delà des normes habituelles, témoignant de son charme, de son professionnalisme et de sa résilience exceptionnelle face aux années qui passent sans altérer son bonheur d’exercer ce métier devant des millions de téléspectateurs.