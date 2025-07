Est-ce que Zaz est enceinte de son premier enfant à 44 ans ? Le père dévoilé

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le paysage musical français : Zaz, de son vrai nom Isabelle Geffroy, attend son premier enfant à l’âge de 44 ans. Révélée par le magazine Closer, cette grossesse inattendue de la chanteuse marque un tournant majeur dans la vie de l’interprète de « Je veux ». Le père n’est autre que son mari Jo, un coach sportif d’origine mauricienne qui partage sa vie depuis 2018. Cette maternité tardive s’inscrit dans une période de profonde transformation personnelle pour l’artiste, actuellement coach dans l’émission The Voice aux côtés d’autres grands noms de la chanson française.

Zaz enceinte à 44 ans : la chanteuse s’apprête à devenir maman pour la première fois

C’est lors d’un rendez-vous médical à Paris le 27 mars dernier que la future maman a été photographiée en compagnie de son mari Jo. Closer a ainsi levé le voile sur cette première grossesse très attendue par l’artiste. Pour la chanteuse de 44 ans, cette maternité représente une véritable renaissance émotionnelle, parfaitement alignée avec les changements personnels qu’elle a entrepris ces dernières années.

Les réactions des fans n’ont pas tardé, inondant les réseaux sociaux de messages chaleureux et de félicitations pour l’interprète de « Éblouie par la nuit ». Cette annonce résonne particulièrement avec les déclarations passées de la chanteuse qui n’avait jamais caché son désir d’enfant. Sa chanson « Demain c’est toi » avait d’ailleurs suscité des rumeurs en 2018, avec ses paroles évocatrices comme « À toi l’enfant qui vient comme un petit matin » qui semblaient annoncer une future maternité.

Jo, coach sportif et père : qui est l’homme qui partage la vie de Zaz ?

Le compagnon de Zaz, Jo, est un coach sportif mauricien qui a conquis le cœur de la chanteuse depuis 2018. Le couple s’est uni lors d’une cérémonie intime en 2021, loin des projecteurs médiatiques. Déjà père d’une petite fille prénommée Jayna issue d’une précédente relation, Jo a introduit Zaz dans l’univers de la parentalité avant même cette grossesse.

La relation particulière entre l’artiste et sa belle-fille a même inspiré la chanson « Ce que tu es dans ma vie », témoignant de leur lien affectif. Preuve de son amour et de son soutien, Jo n’a pas hésité à déménager temporairement à Paris pour accompagner sa femme pendant son aventure sur The Voice et cette période cruciale de grossesse.

Une transformation personnelle radicale avant la maternité

La grossesse de Zaz s’inscrit dans une démarche plus large de métamorphose personnelle entamée vers 2020. Après avoir traversé une période difficile marquée par un burn-out, la chanteuse a opéré un virage radical dans son mode de vie. Elle a dit adieu à plusieurs habitudes néfastes :

L’arrêt du tabac, elle qui fumait trois paquets quotidiennement depuis ses 13 ans

La suppression de l’alcool et du café de son alimentation

L’adoption d’un régime végétarien avec l’abandon de la viande

Cette renaissance personnelle a coïncidé avec une pause dans sa carrière artistique, lui permettant de revenir sur scène plus sereine et équilibrée. Ces changements profonds semblent avoir préparé le terrain pour accueillir son premier enfant dans les meilleures conditions possibles.

Zaz coach dans The Voice : quand la maternité s’invite sur le plateau

La grossesse de Zaz prend une dimension particulière dans le contexte de sa participation comme coach à The Voice, aux côtés de Florent Pagny, Patricia Kaas et Vianney. Une situation d’autant plus touchante qu’elle fait écho au parcours de Maag, talent de son équipe également enceinte à 39 ans.

Cette candidate, souffrant d’endométriose, a eu recours à une FIV après préservation d’ovocytes. La connexion spéciale entre la coach et son talent, toutes deux vivant une grossesse pendant l’émission, a créé une complicité unique. Maag a depuis donné naissance à une petite fille prénommée Nina, qu’elle a présentée à Zaz, émue par cette nouvelle vie.