Est-ce que Michou est en couple ? Non, il s’est séparé d’Elsa Bois

Le monde des médias et des réseaux sociaux a récemment été marqué par une nouvelle surprenante : la séparation officielle entre le célèbre youtubeur Michou et la danseuse Elsa Bois. Ce couple, qui faisait rêver de nombreux fans depuis trois ans, a mis fin à son histoire d’amour née sous les projecteurs de la télévision française. Retour sur cette rupture médiatisée et les conséquences d’une relation exposée au grand public.

La fin d’une histoire d’amour née sur le parquet de « Danse avec les stars »

C’est en 2021, lors de la 11ème saison de l’émission « Danse avec les stars », que Michou et Elsa Bois se sont rencontrés. Le youtubeur et sa partenaire de danse ont rapidement développé une complicité évidente qui les a menés jusqu’à la troisième place du concours. Leur alchimie sur le parquet s’est transformée en véritable idylle, officialisée en janvier 2022. Après trois années de relation, le couple a annoncé sa séparation via un communiqué commun sur Instagram, tout comme d’autres célébrités qui font l’objet de rumeurs concernant leur vie amoureuse. Ce message, partagé le 17 février 2025, évoquait une « décision mutuelle » prise « après une longue période de réflexion ». Les amoureux avaient initialement gardé cette rupture privée pour « digérer ce changement important » et l’annoncer d’abord à leurs proches. Lors d’un live Twitch, Michou a confié que leur histoire « avait fait son temps » et que le couple « se posait des questions depuis plusieurs mois ».

Une séparation amplifiée par le cyberharcèlement et les réseaux sociaux

Les plateformes digitales, qui avaient contribué à populariser leur romance, ont également joué un rôle déterminant dans leur rupture. Elsa Bois a été victime d’un cyberharcèlement intense et d’accusations infondées de tromperie avec ses différents partenaires de danse, notamment :

Thomas Da Costa, son ancien partenaire dans l’émission

Black M, avec qui elle a également dansé

Plus récemment, Florent Manaudou, son actuel partenaire sur le parquet

Une vidéo devenue virale sur Twitter montrant la danseuse répondant à un message sur son téléphone a attisé ces rumeurs malveillantes. Michou a lui-même reconnu que « les réseaux ont eu une part de responsabilité » dans leur séparation, dénonçant la « pure désinformation » circulant en ligne. Son ami Inoxtag l’avait pourtant averti des dangers de l’exposition médiatique d’une relation amoureuse.

Les leçons tirées : Michou promet d’être plus discret sur sa vie privée à l’avenir

Cette expérience douloureuse a profondément marqué le youtubeur, qui exprime désormais des regrets concernant la médiatisation excessive de sa vie sentimentale :

Le besoin de protéger sa sphère intime des regards extérieurs La volonté d’éviter les commentaires malveillants sur ses relations futures

« J’étais plus jeune, j’affichais toute ma vie. C’était naturel d’en parler. Maintenant, c’est sûr qu’aujourd’hui, si je rencontrais quelqu’un, je ne referais pas cette erreur », a-t-il confié. Cette prise de conscience intervient alors que des rumeurs circulent concernant une possible nouvelle relation entre Elsa Bois et Florent Manaudou, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée. Cette histoire témoigne des défis que représente la gestion d’une relation amoureuse sous le feu des projecteurs à l’ère des réseaux sociaux.