Éric Di Meco s’est imposé comme une figure incontournable du football français grâce à son parcours remarquable à l’Olympique de Marseille. Né le 7 septembre 1963 à Avignon, l’ancien défenseur a construit une réussite financière impressionnante après sa carrière sur les terrains. Avec une fortune estimée à environ 15 millions de dollars, Di Meco a su capitaliser sur sa notoriété pour développer diverses activités professionnelles. Son parcours illustre parfaitement comment un sportif de haut niveau peut réinventer sa carrière et assurer sa stabilité financière après avoir raccroché les crampons.

Le parcours professionnel d’Éric Di Meco : des terrains aux médias

Éric Di Meco a bâti sa réputation sur les terrains de football français pendant près de deux décennies. Fidèle à l’OM pendant 14 ans, ce défenseur talentueux a ensuite rejoint l’AS Monaco où il a évolué de 1994 à 1998. Sous la direction de coachs prestigieux comme Arsène Wenger, Gérard Banide et Jean Tigana, il a contribué au titre de champion de France remporté par le club monégasque en 1997.

Sa carrière internationale avec l’équipe de France l’a également mené jusqu’à l’Euro 1996, où il a participé au match d’ouverture contre la Roumanie. Malheureusement, une grave blessure a précipité la fin de sa carrière de joueur lors de ses dernières années à Monaco.

Après avoir raccroché les crampons, Di Meco a brillamment rebondi dans le monde des médias. Depuis 2007, il officie comme consultant sportif sur les ondes de RMC, participant à des émissions phares comme le Super Moscato Show et l’After Foot. Son expertise du jeu et ses analyses pertinentes lui ont également ouvert les portes de beIN Sports, où il a notamment commenté la campagne de Ligue des Champions de Monaco en 2014-2015.

Parallèlement à sa carrière médiatique, l’ancien international français s’est engagé en politique, occupant pendant 13 ans un poste d’adjoint à la mairie de Marseille. Dans le cadre de ses fonctions, il a créé un tremplin musical « Planète Jeunes » dans chaque arrondissement de la cité phocéenne, permettant à de jeunes talents de s’exprimer sur scène, à l’image des salaires RC Lens qui permettent aujourd’hui aux joueurs de développer leurs talents.

Estimation de la fortune et des revenus du consultant sportif

La fortune d’Éric Di Meco est aujourd’hui estimée à environ 15 millions de dollars, fruit d’une carrière diversifiée et de choix professionnels judicieux. Son salaire annuel avoisinerait le million de dollars, principalement grâce à ses activités médiatiques et ses diverses collaborations.

Sources de revenus Période Impact sur sa fortune Carrière de footballeur professionnel 1980-1998 Base de sa fortune Consultant RMC et beIN Sports Depuis 2007 Principal revenu actuel Carrière politique (Mairie de Marseille) 13 ans post-carrière Revenu complémentaire

La stabilité financière acquise grâce à ces différentes activités lui a permis de cultiver d’autres passions, notamment pour la musique. Cette diversification témoigne d’une gestion intelligente de sa carrière post-football, lui assurant des revenus constants malgré l’éloignement des terrains.

La vie personnelle derrière la réussite financière

Des racines italiennes au cœur de Marseille

Derrière le succès d’Éric Di Meco se cache une histoire familiale touchante. Fils d’Esterino Di Meco, immigré italien originaire des Abruzzes, il porte en lui l’héritage d’une famille ayant quitté l’Italie pour chercher une vie meilleure. Son père, arrivé clandestinement en France en 1948, a traversé les Alpes et connu la prison des Baumettes avant de s’installer à Robion dans le Vaucluse.

Né à Avignon en 1963, d’un père italien et d’une mère française

A grandi à Robion dans le Vaucluse avant de s’installer définitivement à Marseille

Père de plusieurs enfants nés dans la cité phocéenne

Actuellement en couple, évoquant parfois sa « chérie » lors de ses émissions radio

Passionné de musique, Éric Di Meco joue de la basse depuis 1995, une passion née pendant son passage à Monaco. Fan des Red Hot Chili Peppers et de Rage Against the Machine, il se produit aujourd’hui avec le groupe « Osiris Cover Band », reprenant les tubes des frères Gallagher. Cette facette moins connue du consultant illustre sa capacité à développer des centres d’intérêt variés parallèlement à sa carrière professionnelle.