Vous n’aurez plus envie de faire de la plongée à Bali

En découvrant cette vidéo d’une mer de plastique à Bali, vous n’aurez sans doute plus envie d’aller y faire de la plongée.

L’Indonésie et plus spécifiquement Bali sont souvent vus comme des petits paradis sur Terre. Des plages de sable fin, des eaux turquoises… Mais, la réputation du lieu en prend un sacré coup avec cette vidéo publiée par un touriste britannique. On y découvre des tonnes de plastique.

Des déchets à la pelle

On le sait, l’Indonésie a un vrai problème avec ses déchets. On vous en parlait il y a quelques jours avec le Citarum, le fleuve le plus pollué du monde. Mais, cette vidéo publiée sur Youtube par le Britannique Rich Horner, ne risque pas d’arranger les choses aux yeux des touristes.

Les images sont filmées à Manta Point, un spot particulièrement apprécié des plongeurs, sur l’île de Nusa Penida, au large de Bali. En temps normal, on y trouve une abondance de coraux et de raies manta. Mais, le samedi 3 mars, la scène était complètement différente. Comme le touriste l’explique, face à lui, il n’y a que du plastique ou presque.

Les courants océaniques ont amené un merveilleux cadeau. Une nappe de méduses, de plancton, de feuilles, de branches, de bâtons, etc. Des sacs plastique, des bouteilles en plastique, des gobelets en plastique, des plaques en plastique, des seaux en plastique, des sachets plastique, des pailles en plastique, des paniers en plastique, des sacs plastique, encore plus de sacs plastique, du plastique, du plastique, tant de plastique !

Pourquoi la situation est-elle ainsi ? Selon nos confrères du Guardian, l’explication est à chercher du côté de l’île voisine de Java.

Bali est inondée, depuis plusieurs mois de déchets qui se déversent principalement depuis l’île voisine de Java durant la saison des pluies, surnommée saison des déchets.

Tristes images…