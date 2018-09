San Francisco : Ocean Cleanup, le bateau extracteur de déchets, en route vers le Pacifique pour nettoyer le continent de plastiques

Si d’apparence Ocean Cleanup fait penser à un bateau de pêche, à y regarder de plus près, au lieu de traîner derrière lui un filet, il tire un flotteur de 600 mètres de long et de 3 mètres de profondeur. Tel un immense serpent de mer, ce flotteur va, au gré des courants et des vagues, prendre dans ses filets les déchets de plastique qui polluent l’océan Pacifique.

Ainsi, samedi 8 septembre, remorqué par le Maersk Launcher, le System 001 a quitté la baie de San Francisco aux Etats-Unis.

System 001 has been launched into the Pacific. The world’s first ocean cleanup system will head to its testing site, before continuing its journey to the Great Pacific Garbage Patch. For a recap of the launch visit: https://t.co/1T6XLfeMwy

