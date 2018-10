Emmanuel Macron avait promis que la France recyclera 100% du plastique qu’elle produit d’ici l’horizon 2025. Toutefois, les statistiques obtenues jusqu’à maintenant n’y sont guère favorables. Si la Norvège et l’Allemagne montrent le bon exemple en recyclant 40% du plastique qu’ils produisent, la France est encore bien loin derrière. En effet, la Federec ou Fédération des entreprises du recyclage a publié des chiffres intéressants le mercredi 17 octobre 2018.

Seulement 25% de plastiques recyclés

Ces chiffres montrent qu’en 2017, le volume de plastique récolté et recyclé ne représentait que 25% du plastique produit en France. Toutefois, il semble que le réflexe du tri des plastiques ait baissé de 0,2% chez les Français par rapport en 2016.

Hausse du pourcentage de recyclage des autres types de déchets

En d’autres termes les résultats du recyclage des matériaux en plastiques se sont avérés décevants. Néanmoins, le recyclage des autres types de déchets ont, eux, connu une hausse considérable.

Effectivement, par rapport à 2016, la récupération et le triage des métaux non ferreux ont augmenté de 10,2%. Les collectes de textiles se sont accrues de 6,2% ; les déchets de bâtiments, de 2% et les verres, de 1,3%. On note aussi que les tris déchets organiques ont augmenté de 0,7% et les palettes, de 4,7%. Les collectes de la ferraille se sont également accrues de 5,7% et les papiers-cartons, de 0,9%.

Les entreprises de recyclage gagnent 9,05 milliards d’euros

De la même manière, le portefeuille des entreprises de recyclage a aussi grossi de 5,7% par rapport à leurs recettes de 2016. On note qu’en 2017, leur chiffre d’affaire a atteint 9,05 milliards d’euros.

En tout, ces sociétés de tris ont collecté 6.410.000 tonnes de bois, 12.838.000 tonnes de ferrailles, 40.390.000 tonnes de déchets de bâtiment, 30.900.000 tonnes de déchets organiques et 7.290.000 tonnes de papiers-cartons.

Même si la France est encore loin d’égaler la Norvège et l’Allemagne en matière de tri, les entreprises de recyclage ne perdent pas espoir.