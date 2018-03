Un pneu végétal qui respire et qui purifie l’air

L’idée est simple. Il s’agit d’un pneu végétal appelé Oxygene. Ce dernier est innovant car il permet d’améliorer la qualité de l’air. La mousse végétale est installée à la place des enjoliveurs. L’eau qui se trouve sur la route est absorbée pour nourrir la mousse qui, grâce à la photosynthèse, produit de l’oxygène ensuite réinjecté dans l’air. Le principe est astucieux, et le pneu est particulièrement joli. C’est donc très bon pour l’environnement et ça pourrait bien résoudre certains soucis liés à la pollution. Il fallait y penser !

En outre, l’énergie produite par la circulation de l’eau est ensuite utilisée pour alimenter les accessoires de la voiture. Le président de Goodyear est particulièrement fier de ce projet qui a été développé par quelques ingénieurs de l’entreprise américaine :

Oxygene a pour but de pousser notre réflexion plus loin et d’alimenter le débat autour d’une mobilité du futur intelligente, sûre et durable.