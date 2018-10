Pluie : Sècheresse exceptionnelle à Paris

Il règne actuellement une sècheresse exceptionnelle à Paris. En effet, depuis le début du mois de septembre, le niveau de pluie dans la capitale de France est extrêmement faible. La station Paris-Montsouris n’a effectivement jamais constaté une sècheresse pareille auparavant. Avant ces 15, 1 mm de pluie, le niveau de pluie le plus faible n’ayant jamais été constaté fut de 16,5 mm. Un constat qui a été fait en 1985.

En septembre 2018, les spécialistes de la météorologie disent qu’il n’est tombé que 10,7 mm de pluie à Paris. Pourtant, à cette même période, il devrait tomber en moyenne 47,6 mm de pluie. Météo-France déclare que le cumul de pluie du mois d’octobre a été tout aussi maigre.

En termes de chaleur, l’Ile-de-France et Paris ont connu des périodes exceptionnellement chaudes. Concrètement, on constate qu’il y a eu 98 jours pendant cette année 2018 où la température a dépassé le 25 degrés. Pendant ces 98 jours, il y a eu 7 journées successives de chaleur extrême.

Pourtant, ces températures estivales n’ont pas d’incidence que sur Paris. Toute la France est effectivement victime de sécheresse. Jean-Michel Humbert, un agriculteur et éleveur de bovin dans le village de Droyes, en Haute-Merne, déclare :

On n’a jamais vu ça de mémoire d’anciens, une sécheresse aussi longue. Dans les pâtures, on est sur la terre, il n’y a plus de vert du tout.