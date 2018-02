Le plastique est en train de détruire les coraux

C’est un terrible constat qui vient d’être dressé dans un article paru le 25 janvier dans la revue Science. En effet, les récifs coralliens sont non seulement menacés par le réchauffement climatique, mais également par le plastique.

Les coraux sont menacés. Ils souffrent du réchauffement climatique, du tourisme de masse, de la pêche au chalut, de l’acidification des eaux… mais également de la pollution plastique. On sait qu’il y a malheureusement beaucoup de plastiques dans les océans, mais on ignorait qu’ils avaient un tel impact sur les récifs coralliens.

Un terrible constat

D’après l’étude parue dans le magazine Science, les déchets plastiques multiplient par vingt le risque de développement de maladie dans les coraux. Chaque année, ce sont des dizaines de millions de tonnes de plastique qui sont déversés dans les océans. Or, les écosystèmes marins souffrent terriblement, les coraux y compris.

On constate ainsi notamment un blanchissement des coraux. Ce qui est très inquiétant. Ce blanchissement est certes principalement lié aux activités humaines. Cependant, la présence des plastiques amplifie le phénomène. Ainsi, environ un tiers des coraux qui ont été étudiés par l’équipe de chercheurs à l’origine de l’étude sont pollués par des déchets en plastique. Et ces coraux sont fragilisés : ils ont en moyenne 4% de risque de contracter une maladie. Avec les déchets plastiques, le risque augmente à 89%.

Il y a donc bel et bien un lien entre le plastique et les maladies. Il existe également un risque d’étouffement des récifs coralliens par le plastique, ce matériau les privant de lumière et d’oxygène.

C’est un constat inquiétant. Il est temps de prendre conscience de la gravité de la pollution des océans par le plastique…