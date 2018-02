Un petit train écologique, autonome et sans rail testé en Chine

L’innovation est encore et toujours une priorité pour la Chine qui aime se démarquer, notamment dans le domaine des transports. Cette fois, c’est dans la petite ville de Zhuzhou à l’est de la Chine qu’il faut se rendre pour découvrir le nouveau tramway qui fait sensation. On parle ici de l’Autonomous Rail Transit.

Un petit train vert électrique et sans rail

Il s’agit d’un tramway classique, de 150 mètres de long. Il peut transporter jusqu’à 300 personnes et se déplacer à 70km/h. Il ne possède pas de chauffeur et peut se gérer seul. Mais surtout, il n’y a pas de rails. Il y a simplement des petits pointillés dessinés sur la route. Et c’est suffisant.

Grâce à ses nombreux capteurs, le train autonome et intelligent suit les pointillés sans jamais dévier de sa route. Ce qui est extrêmement pratique ! Car non seulement l’installation coûte bien moins cher qu’un tramway classique. Mais en plus, il est possible de modifier facilement le trajet du train. Sans compter qu’il n’y a plus besoin de supprimer des routes dans le centre-ville pour accueillir un tramway comme c’est le cas actuellement.

Tout simplement révolutionnaire !