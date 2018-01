Pakistan : 53 000 enfants meurent chaque année à cause de l’eau polluée

L’ONU et les autorités pakistanaises sont sorties du silence ce mercredi pour tirer la sonnette d’alarme. En effet, au Pakistan, 30 à 40% des maladies et des décès sont uniquement liés à la mauvaise qualité de l’eau. C’est le professeur Javed Akram, doyen de la faculté de médecine d’Islamabad, qui est à l’origine de cette étude.

Des chiffres choquants

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En effet, chaque année, 53 000 enfants pakistanais meurent de diarrhée, après avoir bu de l’eau non potable. Parmi les maladies transmises par l’eau non potable, on trouve notamment la typhoïde, le choléra, la dysenterie et l’hépatite. Ce sont les maladies les plus fréquentes, celles qui sont à l’origine de très nombreux décès au Pakistan. La Banque mondiale estime le coût de cette pollution à 5,7 milliards de dollars par an, soit près de 4 % du PIB du Pakistan.

C’est à Lahore notamment, ville dans laquelle vivent près de 11 millions d’habitants, que la pollution est la plus terrible. La rivière Ravi est utilisée comme une déchetterie par des centaines d’usines. Alors que la rivière est polluée par des métaux lourds, la population consomme les poissons et l’eau des lieux.

Un avenir bien sombre

En plus d’être polluée, l’eau est rare. Le pays compte 207 millions d’habitants. Et d’après les prévisions des spécialistes, le Pakistan se trouvera en pénurie absolue d’eau d’ici 2025…

Les autorités planchent actuellement sur un plan d’urgence pour trouver une solution permettant à tous les habitants de boire de l’eau propre… Mais les travaux avancent lentement et la situation est catastrophique. En Inde, une jeune femme nommée Marie Etlin a imaginé un système ingénieux afin de traiter les eaux usées de New Delhi.