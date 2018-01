Objectif zéro déchet en 2018 : Les participants s’engagent à ne rien acheter de neuf…

Objectif zéro déchet ? C’est ce que ces 3000 participants ont décidé de relever comme défi en 2018. Leur idée ? Ne rien acheter de neuf en 2018 et uniquement utiliser des objets anciens. On vous explique tout en détails !

Le temps des bonnes résolutions est arrivé. En 2018, on va… nombreux sont ceux à avoir annoncé qu’ils vont arrêter de fumer, être moins sévère avec leurs enfants, avoir de meilleurs résultats scolaires… mais certains ont pris une toute autre résolution ! En effet, ils ont décidé de ne rien acheter de neuf en 2018…

L’association Zero Waste France a eu cette drôle d’idée. Les bénévoles ont créé un groupe Facebook pour encourager les volontaires à réduire leurs déchets au maximum en acceptant de ne rien acheter de neuf cette année. Plus de 3000 internautes sont intéressés ce vendredi 5 janvier et se lance le défi du zéro déchet ! Ils sont très actifs sur le réseau social et pose de nombreuses questions pour tenter de relever ce difficile défi.

Ainsi, on trouve par exemple un internaute qui se demande comment il peut organiser son mariage prévu cet été sans acheter du neuf. Un autre avoue avoir acheté des chaussures neuves car il n’en a pas trouvé d’occasion. Mais tous sont très motivés à l’idée de réduire leurs déchets.

Un bel engouement de la part des internautes

L’association Zero Waste France ne s’attendait pas du tout à un tel succès. Les bénévoles sont bien évidemment ravis de cet engouement. Flore Berlingen, la directrice de l’association, avoue qu’elle est enchantée par la motivation des internautes dans ce défi du zéro déchet qui cherchent des solutions facile pour réduire leurs déchets au maximum.

L’objectif de cette association est de casser les automatismes de l’achat impulsif pour trouver de nouvelles alternatives. La directrice espère que 10 000 personnes vont accepter de participer à ce défi. Elle s’engage à envoyer aux participants chaque semaine une newsletter avec des solutions, des témoignages et des idées pour réduire les déchets. En outre, L’association Zero Waste France organisera plusieurs événements sur la thématique du zéro déchet tout au long de l’année, à Paris et dans toute la France.

La première étape pour les participants est de ne pas céder à la tentation des soldes qui débutent mercredi prochain… A suivre ! Mais quelle belle initiative ! Qui est tenté par le défi du zéro déchet ?