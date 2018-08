Non, la canicule n’est pas pire que celle de 2003

Depuis quelques jours on ne parle que de ça : la canicule. Les températures s’envolent et frôlent les 40 °C partout en France. D’ailleurs, ce lundi 6 août 2018, 67 départements étaient encore en vigilance orange. Ce qui a conduit la ministre de la Santé Agnès Buzyn a rappelé quelques consignes de vigilance en cas de très fortes chaleurs. Cette situation est rare mais est déj survenue en 2003.

En effet, la canicule de 2003 était d’une intensité rare. Et celle de 2018 semble également particulièrement importante. Cependant, d’après Olivier Proust qui est prévisionniste à météo France, on est encore loin de celle de 2003, du moins à l’échelle nationale. Donc oui il fait extrêmement chaud, mais non la situation n’est pas inédite.

En outre, il faut éviter la panique car la situation va se stabiliser à partir d’aujourd’hui. Dans le sud-est de la France, le pire est passé et le pic de chaleur a été atteint hier. A parti d’aujourd’hui, mardi 7 août, les températures vont baisser.

Une belle canicule

Cependant, il faut avouer que cette canicule restera historique, non seulement par son intensité mais également par sa durée. Elle devrait figurer parmi les trois épisodes caniculaires les plus importants depuis que les mesures météorologiques ont débuté. D’ailleurs, un record a été établi à Perpignan avec un 40.3 °C sous abri, ce qui est un record absolu dans la commune. D’autres records ont pu être enregistrés ici et là, mais dans la globalité, la canicule ne sera pas plus durable et plus intense que celle que nous avions connu en 2003.

Donc oui la canicule de 2018 est très intense, mais elle n’est pas non plus inédite et ne devrait pas dépasser celle de 2003 ! Patience, les températures devraient prochainement baisser, des orages notamment étant attendus dans le sud de la France. En attendant, le ventilateur et la piscine sont de vigueur partout en France !