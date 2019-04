Nanterre : Le géant du BTP Vinci, reconnait avoir déversé des eaux polluées dans la Seine

Le déversement provenait d’une centrale à béton, servant à alimenter le chantier Eole extension du RER E vers l’ouest parisien.

Vinci a reconnu les faits

Ce mercredi 24 avril, la société Vinci a reconnu avoir déversé des eaux chargées de résidus de béton sur les berges de la Seine à Nanterre. Ce rejet a été découvert le 19 mars lors d’une inspection habituelle par un garde-pêche, a rapporté l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), confirmant une information d’Europe 1.

Il est important de souligner, que le point de sortie des eaux sales » était bien caché » et « facilité par une ouverture dans le grillage » a expliqué Sandrine Armirail, directrice de la maison de la pêche et de la nature de l’AAPPMA 92 à l’AFP. Ces eaux chargées sont une catastrophe écologique pour la biodiversité. Sandrine Armirail explique ces eaux ont « cimenté tout un pan de berge, la « transformant en un désert aquatique ».

Les berges, c’est l’endroit le plus intéressant pour la biodiversité, là, vu que tout est bétonné sur le fond, il n’y a plus rien.

Vu l’ampleur des dégâts, Vinci a tenu à s’expliquer via un communiqué et qualifie cet incident « d’exceptionnel » et de se tenir « à l’entière disposition des autorités administratives et judiciaires dans le cadre de l’enquête qui pourrait être ouverte”. Vinci a également assuré avoir « mis en œuvre les mesures nécessaires pour stopper cet écoulement ».

Après enquête interne, si des responsabilités individuelles venaient à être établies, des sanctions seront prises

a promis le géant du BTP.

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France est de son côté scandalisée.

Je demande au groupe Vinci que toute la clarté soit faite dans cette affaire et des sanctions exemplaires contre ces pollutions sauvages !

A-t-elle expliqué dans un tweet.

Scandalisée d’apprendre qu’à Nanterre du béton du chantier #Eole à été déversé directement dans la Seine. Je demande au groupe Vinci que toute la clarté soit faite dans cette affaire & des sanctions exemplaires contre ces pollutions sauvages! https://t.co/ltFKkn3GpF — Valérie Pécresse (@vpecresse) April 24, 2019

Le plus consternant selon Sandrine Armirail est que l’évacuation des eaux polluées a commencé « en 2018. On est loin de l’incident exceptionnel comme le justifie Vinci.