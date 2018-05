Marseille vient d’être élue Balai d’Or 2018

Marseille vient d’être élue ville la plus sale de France suite au concours du “Balai d’or” organisé par l’émission Radio Brunet sur RMC.

La cité phocéenne jugée “sale” par des milliers d’internautes

Les marseillais vont certainement trouver injuste ce palmarès. De fait, la ville de coeur de Pagnol a été élue “ville la plus sale de France”. Cinq villes étaient en lices, Paris, Montreuil, Aubervilliers et Nîmes et Marseille. L’initiative de ce concours a été organisée par l’émission radio Brunet sur RMC. L’animateur a appelé les lecteurs a voter pour le balai d’Or 2018. Ce sont des milliers d’internautes qui ont répondu à l’appel pour élire les trois villes françaises les moins propres. En tête du podium, Marseille puis Montreuil et Paris.

Des milliers d'auditeurs de #RadioBrunet sur #Rmc ont élu les trois villes les plus sales de France:

1er. Marseille.

2e. Montreuil.

3e. Paris.

Marseille remporte donc le balai d'or. Je serai en direct sur le vieux port à 13 h. Un regret: je crois que Paris méritait la victoire. https://t.co/UV8rEQaaZT — Eric Brunet (@ericbrunet) May 22, 2018

L’exaspération massive des habitants face à l’état de leur ville

Certains marseillais sont exaspérés de voir leur ville aussi sale. D’ailleurs, un groupe Facebook a été crée pour répertorier les idées des marseillais contre la saleté.

Un groupe Facebook« Marseille poubelle la vie » rassemble les idées des Marseillais contre la saleté https://t.co/jLj0S9g9Or via @20minutes — ry (@RyHabhab) October 21, 2017

A l’image du feuilleton sur la cité phocéenne ” Plus belle la vie”, ce groupe Facebook se nomme ” Poubelle la vie”. Un joli détournement de phrase qui en dit long sur l’état de la ville. Régulièrement, les internautes prennent en photo les incivilités et les saletés sur le trottoir.

Ce matin un petit tour dans les quartiers du4-5-11 et 12e arrondissement. 4 points poubelles sur 10 faisaient l'objet de… Publiée par Jeannot Felden sur dimanche 11 mars 2018

Plusieurs pistes d’amélioration sont à l’étude, comme :

augmentation du nombre de toilettes publiques

augmenter le nombre de containers

installer des poubelles de tri sélectif

mener des actions pour sensibiliser contre l’incivilité

La ville de Paris méritait la place 1 selon Eric brunet

Pour Eric Brunet, notre chère capitale méritait la victoire. Avouons que Paris est devenu insalubre depuis quelques années.

Des milliers d'auditeurs de #RadioBrunet sur #Rmc ont élu les trois villes les plus sales de France:

1er. Marseille.

2e. Montreuil.

3e. Paris.

Marseille remporte donc le balai d'or. Je serai en direct sur le vieux port à 13 h. Un regret: je crois que Paris méritait la victoire. https://t.co/UV8rEQaaZT — Eric Brunet (@ericbrunet) May 22, 2018

Eric Brunet était attendu sur le vieux port ce 22 mai pour attribuer le prix du Balai d’Or 2018. Monique Cordier, vice-présidente de “Marseille Provence Métropole” chargée de la Propreté et de la Gestion des déchets a participé à l’émission pour recevoir le prix. C’est elle qui a eu “l’honneur” de recevoir ce prix, qu’elle ne juge pas “représentatif”.