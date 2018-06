Le réchauffement climatique peut-il faire disparaître les légumes ?

Le réchauffement climatique est une réalité dont il faut prendre conscience. Et les répercussions vont bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. En effet, il semble que certains légumes pourraient devenir de plus en plus rares. La hausse des températures auraient en effet de graves conséquences sur certaines récoltes.

Une étude inquiétante

Ce sont des scientifiques américains qui ont mené 174 études à travers le monde. Ils ont expliqué que si le réchauffement climatique se poursuit à son rythme actuel, les récoltes vont diminuer de près de 32 % d’ici 2100. L’air plus chaud et le manque d’eau pourraient donc conduire à une réduction d’un tiers des récoltes de légumes. L’Europe du Sud, l’Afrique et l’Asie du Sud seraient particulièrement affectés par cette diminution.

Les experts ont compilé pour la première fois toutes les preuves disponibles de l’impact du dérèglement climatique sur les récoltes et la qualité des légumes et légumineuses. Leur analyse suggère que si nous continuons comme si de rien n’était, le dérèglement climatique réduira considérablement la disponibilité globale de ces aliments importants. Il engage les hommes politiques à agir d’urgence, y compris en soutenant une agriculture qui résiste mieux aux changements climatiques et cela doit être une priorité des gouvernements à travers le monde.

Une prise de conscience obligatoire

Et ce n’est pas la seule étude qui va en ce sens. En effet, une autre étude a démontré que le maïs, qui est la plante la plus cultivée au monde, pourrait quasiment disparaître à cause du réchauffement climatique. Ce qui aurait des conséquences désastreuses non seulement d’un point de vue économique mais également d’un point de vue social.

Pour toutes ces raisons, les chercheurs mettent en garde les citoyens du monde entier, les incitant à prendre conscience de l’urgence de la situation. Sans légume, l’humanité pourrait même s’éteindre dans quelques siècles. Voilà qui fait grandement réfléchir sur l’avenir de la Terre…