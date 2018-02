Le plogging : le sport qui mêle la course et le ramassage des ordures

Faire du sport, et notamment courir, est important pour de très nombreux européens. C’est d’ailleurs le sport le plus pratiqué, car il est facile, et gratuit. Et en outre, il est excellent pour la santé. Alors pourquoi ne pas profiter de son jogging quotidien pour ramasser les déchets ? C’est un geste citoyen qui est bon pour l’environnement. Et bien nos amis suédois en ont carrément fait un sport !

Un sport bon pour l’environnement

En effet, le plogging est un sport qui a été inventé en Suède. Il s’agit de profiter de son jogging pour nettoyer la ville. Il faut donc posséder une paire de baskets et un sac poubelle ! Mais attention, on ne s’arrête pas pour ramasser les détritus : on fait des mouvements, on saute, on se baisse… c’est un véritablement entraînement !

Il y a d’ailleurs des professeurs de plogging en Suède, l’objectif étant de suivre un entraînement en fractionné pour affiner le renforcement musculaire. C’est véritablement un sport, et l’engouement est immense en Suède.

On trouve l’idée géniale ! Et vous, qu’en pensez-vous ?