Journée mondiale de l’environnement 2018 : Lutter contre la pollution plastique

Ce mardi 5 juin, c’est la Journée mondiale de l’Environnement. Chaque année un thème différent vise à attirer l’attention du public sur une préoccupation environnementale particulièrement d’actualité. Ainsi, le thème de cette année 2018 est la lutte contre la pollution plastique.

Pour la Journée mondiale de l’environnement,le message est simple: bannissez les produits en plastique à usage unique.Refusez ce que vous ne pouvez pas réutiliser.Ensemble,nous pouvons ouvrir la voie à un monde plus propre & plus vert

Secrétaire général de l'ONU, António Guterres pic.twitter.com/hKTJ4IVVbz — IFI Yogyakarta (@IFI_Yogyakarta) June 5, 2018

Les plastiques, une pollution durable

Ainsi, cette année, l’ONU met l’accent sur la lutte contre la pollution plastique avec un slogan lancé en février dernier « Beat Plastic Pollution » (en finir avec la pollution plastique). Ce thème encourage les gouvernements, les industries, les communautés et les individus à explorer ensemble des alternatives durables. Et ce, afin de réduire de toute urgence la production et l’utilisation excessive de plastiques à usage unique. En effet, ces produits dérivés du pétrole sont une pollution durable qui cause des ravages notamment chez les espèces marines. Ces déchets peuvent être charriés par les cours d’eau jusqu’à la mer où les courants les font se rassembler dans ce qui est désormais considéré comme le « 7ème continent ».

8,3 milliards de tonnes

C’est la masse de plastique produite entre 1950 et 2015, selon les chiffres du site Sciences Advances. En effet, le plastique est aujourd’hui le troisième matériau le plus fabriqué en France (derrière le ciment et l’acier). Or, sur les dix dernières années, les humains ont produit plus de plastique que durant tout le XXe siècle, selon l’ONU. En 2015, 322 millions de tonnes ont été produites, contre à peine 2 millions en 1950.

79 % de déchets

Sur ces 8,3 milliards de tonnes de plastique produit, 6,3 milliards (79 %) sont d’ores et déjà passés à l’état de déchets. Et ceux-ci s’accumulent dans des décharges ou en pleine nature, particulièrement dans les océans. Selon l’ONU, seulement 9 % de la production de plastique a pu être recyclée et 12 %, incinérée.

1 million

C’est le nombre de bouteilles en plastiques vendues par minute dans le monde en 2017. S’il est normalement possible de les recycler, la collecte et le recyclage de ces bouteilles n’est en moyenne que de 56 % en France. En effet, l’hexagone accuse un retard certain par rapport à certains de ses voisins européens comme l’Allemagne. Nos voisins d’outre-Rhin parviennent à recycler plus de 90 % de leurs bouteilles en plastique. Le gouvernement français s’est fixé comme objectif de parvenir à 100 % de recyclage en 2025.

750.000

C’est le nombre de débris par kilomètre carré qui s’accumule sur le 7ème continent. Cette masse considérable de plastiques s’est accumulé en plein Océan Pacifique. En cause : les courants marins qui charrient ces déchets. En outre, aujourd’hui, les Nations Unies estiment que les océans contiennent 150 millions de tonnes de plastiques. Et au moins 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans l’océan chaque année.

99 %

C’est la proportion d’oiseaux marins qui auront déjà ingéré du plastique en 2050, selon l’association Cleanseas. Plusieurs projections estiment que si rien n’est fait, il pourrait, cette année-là, y avoir plus de plastiques dans les océans que de poissons. Dernière illustration du drame de la pollution plastique, en Thaïlande, une baleine est morte le 2 juin. Au moment de son autopsie, les vétérinaires ont retrouvé plus de 80 sacs plastiques dans son corps, qui l’empêchaient d’ingérer tout aliment.

Le pays hôte cette année est l’Inde. Le pays en passe de devenir un leader et affiche l’un des taux de recyclage des déchets les plus élevés au monde. A noter également que la Commission européenne a elle-même fait un pas important dans cette lutte. En effet, l’Union européenne a présenté en mai une proposition visant à bannir purement et simplement un certain nombre de plastiques à usage unique qui polluent le plus fréquemment nos océans.