France : Les quatre dernières centrales à charbon vont fermer d’ici 2022

La fermeture des quatre dernières centrales a charbon est toujours d’actualité a confirmé la ministre d’état à la Transition écologique, Brune Poirson.

Interrogée par France Info ce lundi 11 mars, Brune Poirson a indiqué que la prochaine fermeture des quatre dernières centrales à charbon est « bien sûr toujours d’actualité ». Elle rappelle que « c’était un engagement du président de la République ».

On y travaille d’ailleurs de façon intense parce que ce n’est pas facile

Rappelons que ces centrales fournissent en électricité pas moins d’un million de personnes.

A expliqué Brune Poirson.

La secrétaire d’état à la Transition écologique a souligné que le gouvernement veut atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, un objectif ambitieux.

Ça suppose un certain nombre de choses et notamment […] une réduction de notre consommation d’énergie de 20 % d’ici 2030 » et de « moins 40 %, aussi d’ici 2030, d’émissions de CO2