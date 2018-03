Ces Français ont acheté une île pour sauver le corail

C’est une petite île dans les Philippines. Pangatalan. Un petit endroit de rêve avec des cocotiers, une eau turquoise… Mais si elle ressemble à cela aujourd’hui, c’est grâce à un couple de Français.

L’histoire commence le 4 janvier 2011. Chris et Frédéric Tardieu y pensaient déjà depuis un moment, mais, ils se sont décidés à sauter le pas en achetant une île. Quand beaucoup investissent dans un appartement ou une maison de vacances, pour eux ce sera Pangatalan.

Le 4 janvier 2011, pour l’anniversaire de Chris, on a acheté l’île. L’année suivante, on a créé la fondation Sulubaaï, ici, aux Philippines, pour lancer notre projet environnemental. On a toujours aimé les défis et on voulait faire quelque chose qui ait du sens. Cette île, c’est un peu notre dernier coup de folie !