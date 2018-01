Floride : Il neige… et ce n’était pas arrivé depuis 30 ans !

C’est quelque chose que les habitants de la Floride n’ont vraiment pas l’habitude de voir : la neige ! En effet, une terrible vague de froid frappe actuellement l’est des Etats-Unis. Le Service météorologique américain a d’ailleurs mis en garde tout le pays contre la sévère tempête hivernale qui sévit en ce moment. Mais ce qui est incroyable, c’est que même la Floride, située au sud des Etats-Unis, a été touchée par ce froid glacial !

Un froid glacial inhabituel en Floride

En effet, la capitale de la Floride, Tallahassee, s’est réveillée ce mercredi avec une toute petite couche de neige. Ce qui n’était pas arrivé depuis 1989. Les habitants de la Floride sont bien plus habitués aux ouragans qu’à la neige. Bien évidemment, ils sont ravis et se sont empressés de montrer des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux.

Frigid weather brings snow flurries to North Florida — with colder temps ahead for South Florida https://t.co/cVBnEHdGp6 pic.twitter.com/XJlC3QAxjy — NBC 6 South Florida (@nbc6) 3 janvier 2018

La tempête est absolument incroyable, entraînant la fermeture de routes dans le nord de la Floride. D’ailleurs, en Géorgie, le Gouverneur a déclaré l’état d’urgence… Le Gouverneur de Floride quant à lui, a annoncé aux habitants qu’il faut se préparer à des conditions météorologiques exceptionnelles et très froides.

Selon les prévisions, la température descendra en dessous de zéro dans, ce qui est tout simplement exceptionnel.