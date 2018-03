Dubaï teste des bus futuristes autonomes et électriques

Voici les pods. Toute comme ce train écologique et autonome chinois, ces bus intelligents et autonomes sont entièrement électriques. Deux d’entre eux sont actuellement testés en plein cœur de la ville de Dubaï qui cherche à être la commune la plus moderne au monde ! Cette fois encore, l’innovation fait le buzz, et il faut bien avouer que ce nouveau moyen de transport ne manque pas d’originalité.

Un nouveau moyen de transport

Ces pods peuvent rouler à 90 km/h et ont une autonomie de 200 km. Ils n’ont pas besoin de chauffeur pour se déplacer et sont réalisés à base de métal et de verre. Les six voyageurs prennent place et peuvent aller où ils le souhaitent. En effet, ils définissent l’itinéraire via une application disponible sur leur téléphone mobile.

Ces deux bus sont actuellement en phase de test, mais les premiers essais sont concluants. Il se pourrait bien que d’autres pods débarquent bientôt à Dubaï. Et quand on les voit circuler, on a bien envie de prendre part à l’expérience et de tester ces drôles de bus. Qu’en pensez-vous ?