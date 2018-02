Devenez volontaires sur une base scientifique polaire !

Claire : second centrale à Dumont d'Urville

L'IPEV recrute et le dit en vidéo !On vous propose de découvrir, tous les lundis soir à partir d'aujourd'hui et pendant 6 semaines, les portraits d'anciennes hivernantes qui racontent leurs missions, leurs expériences et leurs histoires. C'est l'occasion d'explorer la diversité des lieux et des missions proposées par l'IPEV, alors n'hésitez pas à partager ces vidéos !Aujourd'hui on commence avec Claire, mécanicienne centrale à Dumont d'UrvillePour en savoir plus sur le poste c'est par ici : http://rh.institut-polaire.fr/wp-content/uploads/2016/11/34-MECADIES2018-1.pdfEt pour voir tous les autres postes à pourvoir c'est par là : http://rh.institut-polaire.fr/ipev/recrutement/postes-pourvoir/

