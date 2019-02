Contaminées par du glyphosate, 45 personnes portent plainte !

Mercredi 13 février, 45 personnes ont déposé plainte au tribunal de Toulouse pour “mise en danger de la vie d’autrui”, “tromperie aggravée” et “atteinte à l’environnement”. La raison ? Ils ont tous retrouvé une importante quantité de glyphosate dans leur organisme. Cet herbicide a été jugé « cancérogène probable pour l’homme » par la CIRC.

C’est devant huissiers que les plaignants avaient, en décembre dernier, procédé a des analyses d’urine. Si le taux de glyphosate a, selon la réglementation, pour seuil maximal 0,1 microgramme par litre d’eau potable, c’est en moyenne 1,113 microgramme par litre qui a été retrouvé dans les urines des personnes testées.

Le glyphosate se retrouve notamment dans le désherbant Roundup de Monsanto (devenu Bayer). Le trésorier d’Europe Ecologie-Les Verts Midi-Pyrénées, Pascal Barbier, s’est confié à France Info :

Il a ajouté :

On a décidé de porter plainte individuellement mais très nombreux, pour alerter l’opinion et pour mettre les responsables politiques et industriels devant leurs responsabilités. L’objectif, il est très simple : il faut aujourd’hui, et pas demain, qu’on arrête d’utiliser le glyphosate et les pesticides chimiques de synthèse dans l’agriculture.