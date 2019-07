Climat: Jamais les températures n’avaient augmenté aussi vite en presque 2 000 ans

Si vous faites partie de ceux qui mettent toujours en doute le « réchauffement climatique », voici une étude qui vous fera réfléchir.

Des températures qui augmentent de manière générale

Pour parvenir à ces conclusions, des chercheurs ont utilisé des données de température compilées à partir de près de 700 indicateurs, dont des anneaux d’arbres et des carottes de glace. Ces études “devraient enfin stopper les climatosceptiques qui prétendent que le réchauffement climatique observé récemment s’inscrit dans un cycle climatique naturel”,

Explique Mark Maslin de l’University College de Londres, commentant les travaux.

Ces deux études ont été publiées ce mercredi 24 juillet dans les revues Nature et Nature Geoscience . Et le moins que l’on puisse dire ; c’est que le constat est sans appel. Le réchauffement climatique actuel est inédit du fait de son amplitude et de sa vitesse, mais il est également sans précédent de par son caractère universel.

Lorsque nous retournons dans le passé, nous trouvons des phénomènes régionaux, mais aucun n’est mondial. Alors qu’actuellement, le réchauffement est global. 98% du globe s’est réchauffé après la révolution industrielle.

explique Nathan Steiger de l’université de Columbia.

Le résultat de ces deux études “souligne le caractère extraordinaire du changement climatique actuel”, explique Raphael Neukom de l’université de Berne en Suisse, coauteur de l’étude.

Pour l’heure, d’après l’étude, seul l’Antarctique est encore en partie épargné par ce réchauffement inédit. Mais pour combien de temps ?