Cette bretonne invente la maison écologique en roseaux

Les maisons écologiques ont le vent en poupe ces dernières années. En effet, les Français sont nombreux à choisir une maison passive. Or, une ingénieure bretonne âgée de 50 ans vient d’avoir une belle idée. En effet, elle a décidé d’utiliser une ressource naturelle locale pour créer un nouveau type de maison.

Depuis plusieurs années, Mireille Avril, originaire du Morbihan, a découvert que le roseau était une ressource naturelle incroyable. Ce végétal pousse en effet 30 fois plus vite qu’un arbre, et n’a pas besoin d’engrais chimique. Il est facile à cultiver, et cette femme trouvait dommage de ne pas s’en servir.

Un végétal aux propriétés incroyables

Il faut savoir que le roseau est résistant à l’eau et qu’il est plus isolant que le bois. Or, quand il faut trente ans à un arbre pour pousser, il faut seulement un an à un roseau pour atteindre sa taille « adulte ». Il n’en fallait pas plus pour que Mireille Avril se lance dans une belle aventure. Elle a inventé la maison en roseaux.

Il s’agit d’utiliser le roseau comme un bardage extérieur. La construction de cette maison n’a aucun impact sur l’environnement. Certes, elle est plus coûteuse qu’une maison en bois, mais le roseau est imputrescible et tient jusqu’à 80 ans sans se déformer.

La toute première maison RizHome a vu le jour dans le joli village breton de Saint-Nolff. La seconde est en cours de construction en Loire-Atlantique. Quel magnifique projet !