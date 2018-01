Canada : Même les manchots royaux restent au chaud !

Les manchots royaux du zoo de Calgary au Canada ont été gardés au chaud. Un événement extrêmement rare étant donné que ces animaux supportent le froid mieux que quiconque. Pourtant, durant la nuit du Nouvel An, les températures étaient carrément polaires. Et même si dans la nature, les manchots royaux seraient capables de supporter les températures actuelles, les vétérinaires ont préféré les garder au chaud.

Le thermomètre est descendu à -30°, avec un ressenti à -42°. Or, les spécialistes estiment que les manchots peuvent rester dehors jusqu’à -25°. C’est notamment à cause d’un petit poussin âgé de 5 mois qu’ils ont préféré les laisser à l’intérieur. Et ils sont loin d’être les seuls !

Une situation exceptionnelle

En effet, plusieurs festivités extérieures ont été annulées pour la Saint-Sylvestre. D’autres ont été parfois remplacées par des spectacles en intérieur. Voilà maintenant près d’une semaine que le Canada est sous une alerte de froid extrême. Hier encore, le 1er janvier, Eureka, au nord du Canada, a enregistré des températures de 40.5°. Ce qui est incroyable !

Selon les experts, la situation devrait commencer à s’améliorer aujourd’hui et les températures devraient redevenir « normales ». Mais les autorités continuent à prévenir les populations, en leur demandant de porter plusieurs couches de vêtements et de porter une couche extérieure résistante au vent et étanche. Il vaut mieux rester au chaud en ce moment au Canada, même pour les manchots royaux !