“Blue” : Un documentaire sur un ecosystème sous-marin à préserver

Avec Blue, Disneynature nous immerge dans l’océan, où l’on croise de somptueuses créatures dont l’écosystème est aujourd’hui en danger. Cette plongée au coeur des récifs coralliens a été mise en scène par Alastair Fothergill et Keith Scholey. Lors d’une interview accordée à Brut, ce dernier a mis en lumière les risques qui pèsent sur l’écosystème sous-marin.

Le réalisateur britannique a d’abord expliqué qu’il avait toujours voulu faire un film sur les profondeurs de l’océan :

Des dauphins, il y en a dans Blue mais ce n’est évidemment pas le seul animal marin que l’on croise. Les réalisateurs ont en effet réussi à capter des moments rares, comme le combat de baleines à bosse. Pour tourner cette séquence qui ne dure que quelques minutes à l’écran, l’équipe technique a passé quatre semaines à Hawaï. Le tournage de 400 jours s’est déroulé dans 10 pays.

Keith Scholey a déclaré à propos du tournage :

Le monde sous-marin est difficile parce qu’on est limité sur le temps passé sous l’eau et aussi parce qu’un animal comme le dauphin, s’il veut être avec vous, il peut mais dès qu’il ne veut plus, il bouge sa queue et on ne le revoit plus. Donc ce qu’on a dû faire, c’est passer énormément de jours à plonger avec différents animaux pour construire l’histoire.