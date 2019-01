Australie : Une troisième hécatombe de poissons touche le pays

C’est la stupéfaction qui frappe les Australiens. Le bassin Murray-Darling, le plus grand bassin hydrographique du pays, s’est transformé en cimetière à poissons. Nombreux sont ceux qui ont trouvé la mort en venant nager dans ce lieu. C’est alors la troisième hécatombe de poissons que doit affronter le pays en moins de deux mois.

Deux semaines auparavant, c’est un million de poissons d’eau douce qui avaient été retrouvés sans vie. Mais pourquoi ce bassin du sud du pays est devenu si inhospitalier pour les poissons ?

Our Paper's page 1 lead: @cokeefe9: 'Looks like there’s another fish kill in the Darling River at Menindee. @9NewsSyd ' pic.twitter.com/TYIqx3r6q7, see more https://t.co/SHS9WIuiUY

— Margo Kingston (@margokingston1) January 28, 2019