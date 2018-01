Il a neigé au Sahara !

La neige est tombée sur les étendues désertiques de certaines régions du Sahara, situées entre le Maroc et l’Algérie.

Un phénomène de plus en plus courant

Les dunes de la région d’Aïn Sefra, situées à l’ouest de l’Algérie, se sont réveillées recouvertes de neige la matinée du 7 janvier. Ces hauts plateaux, situés à l’entrée du Sahara, à plus de 1500 mètres d’altitude, sont témoins de ce phénomène exceptionnel de plus en plus souvent ces dernières années.

Déjà l’an passé, la région avait enregistré des chutes de neige de plus de 40 centimètres, avec des températures en-dessous de 0 degrés. En temps normal à cette saison, le mercure se situe entre 6 et 12 degrés. La région d’Aïn Sefra avait également connu un phénomène similaire pendant l’hiver 2012.

Le Maroc a également été touché par une vague de froid très importante en ce début d’année, avec des températures pouvant atteindre -5 degrés dans la région du Haut et du Moyen-Atlas. De plus, l’intérieur des terres a également été touché, à une hauteur plus faible, comme à Rabat sur la côte Atlantique, qui a connu un orage de grêle ce lundi.

Plusieurs habitants de la région d’Aïn Sefra ont pris des photos de ces majestueuses dunes recouvertes d’une pélicule blanche. Elles sont impressionnantes :