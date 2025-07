Emilien éliminé des 12 coups de midi : voici la date de son départ

La nouvelle vient de tomber dans l’univers des jeux télévisés : Emilien, un des plus le plus grands champion des 12 coups de midi, aurait été éliminé lors d’un tournage début mai 2025. Selon les informations du journaliste Clément Garin, cette élimination serait diffusée le dimanche 6 juillet 2025 sur TF1. C’est une étudiante en journalisme de 20 ans prénommée Louise qui aurait mis fin à l’impressionnante série de victoires du maître de midi. La chaîne n’a pour l’instant ni confirmé ni démenti cette révélation qui agite les médias et les réseaux sociaux.

Le parcours record d’Emilien dans les 12 coups de midi

Depuis sa première participation le 25 septembre 2023, Emilien a marqué l’histoire du jeu télévisé animé par Jean-Luc Reichmann. L’étudiant en histoire a dépassé le cap symbolique des 600 participations, célébré mi-mai 2025 sur le plateau du programme. Sa cagnotte a atteint des sommets avec précisément 2.396.868 euros de gains, établissant un nouveau record dans l’émission. Ses performances témoignent d’une culture générale exceptionnelle avec 179-180 coups de maître et 21 étoiles mystérieuses découvertes.

Emilien a non seulement surpassé tous les précédents champions de l’émission, mais il détient désormais le record du plus grand nombre de participations pour un candidat masculin dans un jeu télévisé français. Il a détrôné Thomas de « Chacun son tour » qui comptait 597 apparitions. Le jeune homme a également pulvérisé le record du nombre de coups de maître, avec 180 contre 92 pour Eric, l’ancien détenteur du titre.

Les performances exceptionnelles qui ont marqué l’histoire des jeux télévisés

La longévité d’Emilien sur le plateau des émissions de divertissement dépasse celle de nombreux champions mythiques. Pour mettre en perspective son parcours, voici les records précédents :

Bruno « Fifou Dingo » : 252 participations et 921.316€ de gains

Eric : 199 participations et 809.392€ de gains

Léana (record féminin) : 785 participations à « Chacun son tour »

Sa capacité à maintenir un niveau élevé de connaissances durant plus de 600 émissions force l’admiration. Sa grand-mère Yvonne a révélé qu’il consacrait plusieurs heures quotidiennes à réviser pour rester performant face aux quiz proposés dans l’émission.

L’avenir d’Emilien après sa participation aux 12 coups de midi

Avec cette élimination annoncée pour juillet, se pose la question de l’avenir du jeune homme. Cet étudiant en histoire avait mis ses études en pause pendant sa longue participation au jeu. Il envisageait potentiellement de devenir professeur, mais lors d’une interview sur France Inter en mars 2025, il affirmait ne fermer aucune porte concernant son avenir professionnel.

Le soutien de sa famille, particulièrement celui de sa grand-mère Yvonne, a été déterminant dans son parcours. C’est elle qui l’avait convaincu de retenter sa chance après un premier échec au casting. Elle est même apparue à ses côtés lors de l’enregistrement du 18 mai 2025, témoignant de leur complicité. Cette expérience télévisuelle et les gains substantiels accumulés ouvrent désormais de nouvelles perspectives pour ce champion hors norme.