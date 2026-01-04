Eliot Deval en couple : qui est sa compagnone Morgane ?

Le journaliste Eliot Deval, figure montante de CNews et remplaçant officiel de Pascal Praud dans L’heure des pros, a surpris ses abonnés en novembre 2025. Après s’être déclaré célibataire quelques mois plus tôt, il officialisait sa relation avec Morgane Renaudi sur Instagram. Cette influenceuse niçoise, directrice de la communication marketing du groupe familial Renaudi, partage désormais sa vie. Comment ce couple conjugue-t-il carrières exigeantes et moments intimes entre Paris et la Côte d’Azur ?

Morgane Renaudi : influenceuse et héritière d’un empire des travaux publics

Morgane Renaudi, 31 ans, incarne une double réussite professionnelle. Sur Instagram, elle rassemble près de 180 000 abonnés qui suivent depuis cinq ans ses contenus lifestyle. Ses publications dévoilent ses voyages aux quatre coins du monde, ses coups de cœur mode et son quotidien sur la Côte d’Azur. Cette créatrice de contenus maîtrise parfaitement les codes des réseaux sociaux, construisant une communauté fidèle autour de son univers raffiné.

Au-delà de cette activité d’influenceuse, Morgane occupe un poste stratégique dans l’entreprise familiale. Directrice de la communication marketing du groupe Renaudi, elle a suivi une formation solide : deux années à l’IUT de Nice en techniques de commercialisation entre 2012 et 2014, puis l’intégration de l’école de commerce EDHEC en 2015. Cette double compétence nourrit sa vision moderne du marketing.

Génération Membre de la famille Rôle dans le groupe Première Antoine Renaudi Fondateur en 1964, spécialiste du terrassement Deuxième Philippe Renaudi Reprise en 1996, développement multidisciplinaire Troisième Clémence, Morgane et Anthony Modernisation et développement durable

Le groupe Renaudi, fondé par Antoine Renaudi en 1964, s’est imposé comme acteur majeur des travaux publics sur la Côte d’Azur. Philippe Renaudi, père de Morgane récemment décoré de la Légion d’honneur, a transformé l’entreprise familiale en groupe multidisciplinaire de référence. Aujourd’hui, la troisième génération perpétue ces valeurs de proximité et de réactivité tout en intégrant nouvelles technologies et développement durable.

L’officialisation d’une relation longtemps gardée secrète

Le 12 novembre 2025, Eliot Deval brisait le silence sur sa vie privée. Lors de la cérémonie de décoration de Philippe Renaudi au centre d’affaires de l’aéroport de Nice, une story Instagram le montrait embrassant tendrement la joue de Morgane. Cette révélation surprenait d’autant plus qu’il affirmait en mars 2025 être marié à son travail, sans bague au doigt, lançant même : « Écoutez mesdames, n’hésitez pas à m’envoyer un message ».

Cette discrétion habituelle caractérisait la stratégie du journaliste sur les réseaux sociaux. Privilégiant l’actualité politique et le débat aux confidences personnelles, il préservait son intimité malgré ses 200 000 abonnés. Cette séparation entre vie professionnelle et privée lui permettait d’éviter toute surmédiatisation et de maintenir sa crédibilité journalistique, sans risque de conflit d’intérêt.

Un couple qui défie la distance entre Paris et la Côte d’Azur

La configuration géographique du couple impose des allers-retours constants. Morgane réside à Nice tandis qu’Eliot travaille dans la capitale pour CNews et Europe 1, où il anime Eliot Deval et vous chaque week-end de 11h à 13h. Le journaliste traverse régulièrement la France pour rejoindre sa compagne.

Le 3 décembre, une story témoignait de leur complicité : Eliot cuisinait dans l’appartement niçois de Morgane, qui plaisantait sur l’état de sa cuisine. L’image révélait le journaliste aux fourneaux face à une vue méditerranéenne avec palmiers. Leurs sorties en famille, notamment au restaurant, renforcent leurs liens. Clémence Renaudi, sœur de Morgane, son mari, ainsi qu’Estelle Battaglia, épouse d’Anthony, partagent ces moments.

Cet équilibre entre carrières exigeantes et vie de couple repose sur des passions personnelles. Eliot pratique la boxe et apprécie la musique pour décompresser du rythme effréné des émissions et débats politiques. Cette vie partagée illustre leur capacité à concilier ambitions professionnelles et relation amoureuse.