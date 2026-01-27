Eliot Deval en couple : qui est sa compagne, entre vie privée et discrétion

Le journaliste Eliot Deval, figure montante de CNews et joker de Pascal Praud dans L’Heure des Pros, a mis fin aux spéculations en novembre 2025. Via Instagram, il a dévoilé sa relation avec Morgane Renaudi, brisant des années de discrétion absolue sur sa vie privée. Cette révélation a surpris le public habitué au mystère entourant sa vie amoureuse. L’influenceuse et directrice de communication incarne désormais la compagne officielle de ce professionnel médiatique réputé pour son sérieux. Cet article étudie l’identité de Morgane Renaudi, les circonstances de cette officialisation et la stratégie de discrétion professionnelle maintenue par Éliot Deval.

Morgane Renaudi : portrait de la compagne du journaliste

Morgane Renaudi, âgée de 31 ans, s’est imposée comme créatrice de contenus sur Instagram depuis plus de cinq ans. Elle fédère près de 180 000 abonnés autour de publications dédiées à la mode, aux voyages internationaux et aux moments de son quotidien. Parmi ses followers figure l’ancienne reine de beauté Diane Leyre, témoignant de sa notoriété sur les réseaux sociaux. Son parcours académique débute à l’IUT de Nice entre 2012 et 2014 pour des études en techniques de commercialisation, avant son intégration à l’EDHEC.

Aujourd’hui, elle occupe le poste de directrice de la communication marketing au sein du groupe Renaudi, empire familial bâti dans les travaux publics sur la Côte d’Azur. Son grand-père Antoine a fondé cette entreprise en 1964, reprise par son père Philippe en 1996. La troisième génération, composée de Morgane, Clémence et Anthony, perpétue les valeurs d’exigence et d’innovation qui ont construit la réputation du groupe. Cette famille d’entrepreneurs illustre un succès entrepreneurial transmis de génération en génération.

L’officialisation d’une relation longtemps secrète

Le 12 novembre 2025 marque un tournant dans la vie personnelle d’Eliot Deval. Sur une story Instagram, le journaliste apparaît embrassant sur la joue Morgane Renaudi, confirmant ainsi leur relation amoureuse. Cette première révélation publique intervient lors d’une journée symbolique : la décoration de Philippe Renaudi à la Légion d’honneur au centre d’affaires de l’aéroport de Nice. La présence d’Éliot à cet événement familial majeur, suivi d’un dîner au restaurant La Petite Maison, témoigne du sérieux de leur couple.

Morgane a simultanément partagé des publications confirmant leur union sur ses propres comptes. Pourtant, en mars 2025, lors d’une interview à La Cnewzerie, Deval se déclarait encore célibataire et marié à son travail. Il invitait même avec humour les téléspectatrices à lui envoyer des messages. Des internautes avaient suggéré un potentiel couple avec Charlotte d’Ornellas, sa consœur également célibataire à l’époque, alimentant les rumeurs persistantes autour de sa vie de cœur.

Entre discrétion professionnelle et curiosité du public

Avant novembre 2025, Eliot Deval incarnait la discrétion absolue concernant sa sphère intime. Aucune mention d’une compagne n’apparaissait dans ses interviews ni sur ses réseaux sociaux, où il privilégiait les sujets d’actualité et les analyses politiques. Son compte Instagram, suivi par plus de 200 000 abonnés, diffusait exclusivement des extraits d’émissions, des débats et quelques clichés de voyages, sans éléments sentimentaux.

Les rumeurs circulaient néanmoins : relations stables secrètes, mariages cachés, sans jamais produire de preuves tangibles. L’expression « Eliot Deval compagnon » figurait parmi les recherches fréquentes sur internet, illustrant la curiosité du public pour ce journaliste charismatique. Cette stratégie de cloisonnement entre carrière publique et vie privée évite les conflits d’intérêts et la surmédiatisation. Les médias sérieux respectaient cette frontière avant l’officialisation. Cette réserve, caractéristique du professionnalisme dans le journalisme, renforce paradoxalement la fascination autour de sa personne.