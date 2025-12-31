Éliot Deval en couple : qui est sa compagne, confidences sur sa vie privée

Depuis le 12 novembre 2025, Éliot Deval a mis fin au mystère entourant sa vie sentimentale. Le journaliste vedette de CNews a officialisé sa relation avec Morgane Renaudi, une influenceuse de 31 ans suivie par 180 000 abonnés. Cette révélation via Instagram contraste avec la discrétion légendaire du présentateur qui, quelques mois plus tôt en mars, affirmait être marié uniquement à son travail. Cette annonce suscite la curiosité autour de l’identité de sa compagne, des circonstances romantiques de cette officialisation et des raisons profondes de son silence habituel sur sa sphère intime.

Morgane Renaudi, l’heureuse élue du journaliste de CNews

Portrait et activité d’influenceuse

Morgane Renaudi s’impose comme créatrice de contenus digitaux depuis plus de cinq ans. Son compte Instagram attire près de 180 000 abonnés, dont l’ancienne reine de beauté Diane Leyre. Elle partage principalement des publications mode, des escapades aux quatre coins du monde et des moments authentiques de son quotidien. Son professionnalisme dans la création visuelle lui vaut une reconnaissance solide dans l’univers des réseaux sociaux.

Un empire familial dans les travaux publics

L’influenceuse descend d’Antoine Renaudi qui fonda en 1964 le groupe Renaudi spécialisé en terrassement. Cette petite entreprise d’une dizaine de salariés s’est métamorphosée en référence multidisciplinaire des travaux publics sur la Côte d’Azur. Philippe Renaudi, son père, reprit les rênes en 1996 et reçut la Légion d’honneur le 12 novembre 2025.

Année Étape du parcours 2012-2014 IUT de Nice – Techniques de commercialisation 2015 École de commerce EDHEC Aujourd’hui Directrice communication marketing groupe Renaudi

Morgane occupe le poste de directrice de la communication marketing tout en poursuivant son activité d’influenceuse. Avec ses frère et sœur Clémence et Anthony, la troisième génération perpétue les valeurs familiales d’excellence en misant sur le développement durable et l’innovation technologique.

Une officialisation romantique lors d’une cérémonie familiale

Le 12 novembre 2025, Éliot Deval a dévoilé sa relation via une story Instagram le montrant embrasser tendrement Morgane. Cette révélation publique survint lors de la cérémonie décorant Philippe Renaudi de la Légion d’honneur au centre d’affaires de l’aéroport de Nice. La soirée se prolongea au restaurant La Petite Maison. Morgane partagea également cette relation naissante sur son propre profil. Cette officialisation surprend pour un journaliste habituellement si réservé. En mars 2025 dans une interview à lacnewzerie, il déclarait : « Je suis marié à mon boulot, je n’ai pas de bague au doigt ». À l’image de Jonathan Halls qui préserve sa vie privée avec Maryse Burgot, la relation s’est développée discrètement entre mars et novembre, témoignant d’une histoire suffisamment sérieuse pour être rendue publique lors d’un événement familial majeur.

La discrétion légendaire du journaliste sur sa sphère intime

Une séparation stricte entre vie professionnelle et personnelle

Éliot Deval maintient une cloison hermétique entre sa carrière médiatique et sa vie sentimentale. Avant novembre 2025, aucune mention de compagne n’apparaissait dans ses interviews ou publications. Sur Instagram où il rassemble 200 000 abonnés, il privilégie les extraits d’émissions télévision et analyses d’actualité plutôt que les confidences personnelles. Les rumeurs évoquaient parfois un mariage secret sans jamais produire de preuves tangibles.

Contrôle rigoureux de son image publique

Publications Instagram centrées sur l’information professionnelle

Absence totale de clichés révélant sa sphère intime

Les raisons d’un choix assumé

Cette stratégie préserve son intimité tout en évitant tout soupçon de conflit d’intérêt. Le journaliste accorde une importance capitale à l’équilibre entre ses engagements professionnels intenses et ses moments privilégiés avec ses proches. Cette retenue renforce sa crédibilité et attire un public fidèle et respectueux. Son approche constitue un modèle alternatif salutaire dans un univers médiatique souvent dominé par la surexposition. Amateur de boxe, musique et nature, il trouve dans ces passions des moyens de se ressourcer loin des plateaux télévision et débats. Cette discrétion représente une force et un signe de maturité professionnelle lui permettant de conserver le contrôle total sur sa communication personnelle.