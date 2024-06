L'élévation du niveau de la mer est bien plus grave qu'on le pensait 

Alors que la fonte des calottes glaciaires s'accélère, le monde se dirige inexorablement vers un avenir où les villes côtières pourraient être submergées.

Dans l'ombre grandissante de la crise climatique, une nouvelle étude révèle un scénario alarmant, un point de basculement critique menaçant la stabilité des calottes glaciaires de l'Antarctique et au-delà pourrait entraîner une montée des eaux bien plus vertigineuse que prévu. Les eaux océaniques en réchauffement font fondre les glaces côtières de manière exponentielle, ouvrant la voie à des conséquences désastreuses pour les villes côtières et les populations mondiales.

L'eau de mer, nouvelle menace pour les calottes glaciaires de l'Antarctique

Une récente étude se penche sur l'infiltration de l'eau de mer réchauffée entre les calottes glaciaires côtières et le sol sous-jacent. Ce phénomène entraîne la fonte des cavités dans la glace, favorisant un écoulement accru de l'eau et élargissant les cavités dans une boucle de rétroaction, menant à un effondrement des glaces dans l'océan et contribuant ainsi à l'élévation du niveau de la mer.

Selon les modèles informatiques utilisés, une légère augmentation de la température de l'eau infiltrée pourrait déclencher un basculement significatif dans la fonte des glaces, avec des conséquences désastreuses.

Leurs résultats suggèrent une plus grande sensibilité à la fonte des calottes glaciaires, et donc une contribution plus importante à l’élévation du niveau de la mer dans un climat se réchauffant, qu’on ne l’avait cru auparavant pic.twitter.com/1m6cvVqx6z — Mystere Climat (@MystereClimat) June 26, 2024

Il reste encore incertain si ce point critique est proche d'être atteint ou s'il l'a déjà été. Les chercheurs soulignent toutefois que même une petite augmentation de quelques dixièmes de degré de la température de l'eau pourrait potentiellement déclencher ce phénomène, surtout à la lumière des prévisions de réchauffement à venir.

La montée du niveau de la mer constitue l'un des impacts majeurs de la crise climatique à long terme, remodelant potentiellement la géographie mondiale et affectant des millions de personnes dans des villes telles que New York et Shanghai, qui pourraient se retrouver sous les eaux.

Les mystères de la fonte des calottes glaciaires enfin dévoilés

Cette étude soulève également une interrogation cruciale : pourquoi les modèles actuels sous-estiment-ils le niveau de la mer observé lors de périodes antérieures entre les ères glaciaires ? Les scientifiques estiment que certains processus de fonte des calottes glaciaires n'ont pas encore été pleinement intégrés dans ces modèles, soulignant ainsi la nécessité d'affiner nos projections pour mieux appréhender les impacts futurs du changement climatique.

Voici une nouvelle image satellite haute résolution Sentinel-1 🛰️ du glacier Thwaites (du 15 juin 2024) sur le point de s'effondrer brutalement dès 2026 selon les scientifiques et d'entraîner une élévation globale du niveau de la mer jusqu'à 3 mètres à terme 🌊📈.

⬇️ pic.twitter.com/ih53ByS0CO — Pierrus (@FardouxPierre) June 16, 2024

Le Dr Alexander Bradley du British Antarctic Survey, à la tête de l'équipe de recherche, a souligné le rôle important de l'intrusion d'eau de mer dans la fonte des calottes glaciaires, la qualifiant potentiellement de « pièce manquante » dans nos modèles de prédiction. Selon lui, « l'intégration de ce phénomène pourrait conduire à des projections nettement plus élevées de l'élévation du niveau de la mer ».

Des études antérieures ont déjà démontré que l'intrusion d'eau de mer peut doubler le taux de fonte de la glace sur certaines plates-formes de l'Antarctique, avec des preuves tangibles de son impact actuel, telles que la réduction de la hauteur des calottes glaciaires à proximité des zones côtières, observée grâce à des données satellitaires.

Le compte à rebours des glaciers, face aux points de bascule climatiques imminents

Le Dr Bradley a souligné « l'impératif de parvenir à une élimination totale des combustibles fossiles d'ici 2050, qualifiant cette action de la plus cruciale pour lutter contre la crise climatique ».

Les avertissements lancés en 2022 par des scientifiques mettent en lumière les multiples points de bascule « désastreux » auxquels le monde est confronté en raison de la crise climatique, notamment la menace d'effondrement de la calotte glaciaire du Groenland et du courant clé dans l'Atlantique Nord, pouvant perturber les précipitations vitales pour des milliards de personnes.

Des études de 2023 ont révélé l'inévitabilité de la fonte accélérée des glaces dans l'ouest de l'Antarctique pour le reste du siècle, indépendamment de la réduction des émissions de carbone, avec des conséquences « désastreuses » sur le niveau de la mer.

Les calottes glaciaires de l'Antarctique, entre vulnérabilité et résilience face à l'intrusion de l'eau de mer

La récente étude, publiée dans la revue Nature Geoscience, a mis en lumière la vulnérabilité différenciée des calottes glaciaires de l'Antarctique face à l'intrusion de l'eau de mer. Le glacier de Pine Island, principal contributeur à l'élévation du niveau de la mer dans la région, se révèle particulièrement exposé, en raison de sa pente vers l'intérieur des terres favorisant la progression de l'eau de mer. De même, la grande calotte glaciaire de Larsen est également considérée comme menacée.

En revanche, le glacier surnommé « Doomsday », Thwaites, apparaît comme l'un des moins sensibles à cette intrusion d'eau. Son débit rapide vers la mer permet, en effet, de combler rapidement les cavités créées par l'eau salée.

Le Dr Tiago Segabinazzi Dotto, du Centre océanographique national du Royaume-Uni, a salué cette nouvelle analyse de la boucle de rétroaction océan-glace se déroulant sous les calottes glaciaires. Soulignant l'utilité du modèle simplifié des chercheurs pour mettre en évidence ces réactions, il a cependant souligné « la nécessité d'un modèle plus réaliste pour évaluer les répercussions tant positives que négatives ». Une amélioration des observations au niveau des zones d'échouage est également considérée comme essentielle pour une meilleure compréhension des processus clés liés à l'instabilité des plates-formes de glace.

Par ailleurs, une enquête menée auprès de 843 auteurs principaux des récents rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a révélé une réponse significative de 380 experts. Ces résultats témoignent de la gravité de leur préoccupation, près de la moitié d'entre eux anticipant un réchauffement climatique d'au moins 3°C, une perspective jugée cataclysmique.