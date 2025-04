Stephan El Shaarawy, attaquant de l’AS Roma, se retrouve au centre des discussions sur le marché des transferts alors que son contrat expire en juin 2025. Son avenir suscite de nombreuses interrogations dans le monde du calcio italien. Après un passage en Chine et un retour remarqué dans la capitale italienne, El Shaarawy attire l’attention de plusieurs clubs européens. Cette situation alimente les spéculations sur son avenir et son stipendio (salaire), devenant un sujet brûlant du mercato actuel.

La situation contractuelle d’El Shaarawy et les enjeux financiers

Le contrat actuel d’El Shaarawy avec la Roma court jusqu’en 2025, plaçant le club dans une position délicate concernant son avenir. Les dirigeants de la Serie A doivent décider entre une prolongation avec révision salariale ou un transfert avant expiration. Son parcours contractuel récent inclut un prêt onéreux à Monaco pour 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat à 14 millions après 25 apparitions. Les Monégasques ont provoqué la colère des dirigeants milanais en renonçant à cette option après 24 matchs.

Son retour à la Roma a été marqué par un test positif au COVID-19, retardant ses visites médicales. Dans le contexte économique actuel du club, dirigé par José Mourinho, le salaire d’El Shaarawy représente un poste budgétaire significatif pour une équipe visant la qualification en Champions. Sa situation illustre parfaitement les enjeux financiers du football moderne, où chaque stipendio est scruté à la loupe par les tifosi et analystes.

L’intérêt des clubs européens pour l’attaquant italien

Plusieurs clubs prestigieux suivent attentivement la situation d’El Shaarawy. La Juventus, via des intermédiaires, a manifesté son intérêt pour l’attaquant de la nazionale italienne. La Fiorentina et le Genoa figurent parmi les prétendants italiens, ce dernier ne pouvant d’un autre côté pas supporter les coûts de l’opération. Des clubs de Premier League surveillent également son profil, attirés par son expérience et ses qualités techniques.

Ces intérêts multiples pourraient renforcer la position d’El Shaarawy dans d’éventuelles négociations salariales, faisant grimper les enchères sur le mercato-gennaio (mercato d’hiver). Comme l’a récemment évoqué la Gazzetta dello Sport, ces rapports de force entre clubs influencent considérablement la valorisation des joueurs en fin de contrat.

Les stratégies de mercato de la Roma et l’avenir d’El Shaarawy

La Roma envisage diverses options concernant El Shaarawy dans sa stratégie globale de mercato. Le directeur sportif Tiago Pinto évalue la possibilité de le céder, aux côtés de Carles Perez, pour financer potentiellement l’arrivée de Wilfried Zaha. Cette approche s’inscrit dans une vision plus large pour renforcer l’effectif en vue de la prochaine stagione.

L’attachement émotionnel d’El Shaarawy au club, exprimé par sa déclaration « Roma mi è mancata », contraste avec les considérations économiques en jeu. Le joueur se trouve face à un dilemme entre son affection pour le club et ses ambitions personnelles dans un environnement où chaque gol pourrait valoriser son prochain mandato (contrat). L’équilibre entre aspirations sportives, attentes salariales et objectifs du club déterminera si l’Italien continuera à fouler la pelouse du Stadio Olimpico au-delà de 2025.