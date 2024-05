El Niño et La Niña : les phénomènes météorologiques qui influencent le monde entier

Une période intense de conditions météorologiques attend l'Europe.

Les phénomènes météorologiques El Niño et La Niña ont un impact majeur sur les conditions météorologiques mondiales.

Dans le monde capricieux de la météorologie, El Niño et La Niña se disputent le devant de la scène, influençant les destins climatiques de notre planète.

Après un été mouvementé, marqué par des températures anormalement élevées et des pressions atmosphériques fluctuantes, le rideau se referme sur cette spectaculaire météo. Mais que nous réserve désormais mère nature ?

Quel avenir météorologique nous réserve La Niña ?

Après une période intense de conditions météorologiques liées à El Niño, le Bureau météorologique australien (ABM) a annoncé la fin de cette phase climatique, débutée à l'été 2023.

El Niño est un phénomène naturel faisant partie de l'oscillation australe El Niño (ENSO), qui a un impact majeur sur les conditions météorologiques mondiales. Pendant un épisode El Niño, les températures de surface de la mer dans le Pacifique tropical oriental sont plus élevées que la normale, entraînant des conséquences telles qu'une pression atmosphérique anormalement élevée à Darwin (Australie) et plus basse à Tahiti (Polynésie française).

Le phénomène El Niño a été observé pour la première fois par des pêcheurs péruviens au XVIIe siècle, qui l'ont nommé "El Niño de Navidad" (l'Enfant Jésus, en espagnol) en raison de la montée des eaux chaudes près des Amériques en décembre.

Par opposition, La Niña est l'autre état de l'ENSO, qui modifie également de manière significative les conditions météorologiques mondiales, avec des températures globales en baisse.

De nombreux effets communs des deux phénomènes peuvent être observés, notamment les variations des températures, des précipitations, des tempêtes tropicales et des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ces événements ont un impact sur diverses régions du monde, modifiant les schémas de circulation atmosphérique et les conditions climatiques locales.

El Niño et La Niña, les maîtres du temps bouleversent l'équilibre mondial

Les phénomènes météorologiques El Niño et La Niña sont d'une importance capitale pour les systèmes alimentaires et les infrastructures mondiales en raison de leur capacité à déclencher des conditions météorologiques extrêmes. Pendant un épisode El Niño, la remontée d'eau froide le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud diminue, ce qui entraîne une diminution des nutriments disponibles pour les espèces marines essentielles telles que le calmar et le saumon. Cette perturbation dans la chaîne alimentaire marine a des répercussions directes sur les communautés de pêcheurs qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance.

En 2015-2016, les sécheresses et les inondations provoquées par El Niño ont touché plus de 60 millions de personnes et mis en péril la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions. Ces événements climatiques se produisent généralement tous les deux à sept ans et ont une durée moyenne de neuf à douze mois, avec les épisodes La Niña étant moins fréquents que les épisodes El Niño.

Des experts météorologiques soulignent l'impérieuse nécessité de suivre de près l'évolution des phénomènes El Niño et La Niña, véritables maîtres du temps dont les répercussions dépassent les frontières géographiques. Leur surveillance attentive est plus que jamais cruciale, alors que des tendances à long terme laissent entrevoir une possible intensification de ces phénomènes, sous l'influence des bouleversements climatiques actuels.