Yvelines : François Gourdon, le PDG d’Envea célèbre les 40 ans de l’entreprise en offrant 2 millions d’euros d’actions à ses salariés

Pour fêter le 40ème anniversaire et une solide santé économique, François Gourdon, le président fondateur d’Environnement S.A. a décidé de gratifier chaque salarié de 40 actions chacun, soit environ 3.000 euros. Au total, c’est une enveloppe de 3 millions d’euros qui a été dédiée à ce cadeau d’anniversaire. L’annonce a été faite aux salariés lors de la cérémonie des 40 ans dans un club privé du VIIIème arrondissement de Paris, ce jeudi 28 juin.

La même prime pour tous

Pour marquer les 40 ans de l’entreprise, j’annonce une surprise à tous les salariés. Ils recevront chacun 40 actions gratuites, soit environ 3000 euros. Tout le monde bénéficie du même montant, quelle que soit la fonction et l’ancienneté.

A ainsi expliqué François Gourdon au Parisien.

Entré en Bourse en 2006, Environnement SA va changer de nom au 1er juillet pour être rebaptisé Envea. Le groupe international est spécialisé dans la surveillance de la qualité de l’air. Il compte près de 600 salariés, dont 180 au siège social situé à Poissy dans les Yvelines. Environnement SA dispose également de plusieurs filiales à travers le monde, notamment en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine. Par ailleurs, cet ancien ingénieur au ministère de l’Environnement fait souvent partie des voyages présidentiels depuis Jacques Chirac. Or, à 70 ans, il compte bientôt passer la main.

Je fais ce geste pour fédérer et renforcer encore le sentiment d’appartenance au groupe. Tout le monde bénéficie du même montant, quelle que soit la fonction et l’ancienneté.

A détaillé François Gourdon au quotidien, précisant que les salariés français, indiens, américains, britanniques et chinois « recevront tous le même cadeau ». Et il s’agit d’une coquette somme qui pourrait rapporter davantage dans quelques années. En effet, l’entreprise est en plein essor et l’environnent est un enjeu majeur à l’échelle internationale. Environnement SA se positionne donc comme le leader en Europe de son secteur. L’entreprise qui a connu un succès fulgurant depuis sa création en 1978 est désormais présente dans 70 pays.