Tesla : la multinationale d’Elon Musk renvoie 9% de ses salariés

En mai dernier, un expert prédisait la faillite de Tesla pour fin 2018. Quelques jours plus tard, le dirigeant de l’entreprise lui répondait. Elon Musk écartait alors avec humour l’anticipation de John Thompson, un géreur de fonds pourtant respecté. Hier, le fabricant automobile a cependant annoncé un vaste plan de restructuration. Une démarche qui suggère qu’il n’est pas au mieux de sa santé financière.

À l’origine, Elon Musk avait envoyé un mail détaillant la teneur de ce plan social à ses effectifs. Mais très vite, le contenu tronqué de son courriel s’est retrouvé dans les médias. Sur Twitter, l’industriel visionnaire en a donc dévoilé l’intégralité.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx

