Une vague de licenciements à prévoir chez Snapchat ?

Snapchat s’apprêterait à effectuer sa plus grosse vague de licenciements. Ces suppressions de postes devraient toucher les salariés de l’équipe technique du réseau social.

Après une mise à jour qui s’est attirée les foudres de bon nombre d’utilisateurs, la situation ne va pas s’arranger pour une centaine d’employés de Snapchat. Le réseau social s’apprêterait en effet à licencier une partie de ses techniciens.

Un record de licenciements pour Snapchat ?

D’après des informations rapportées par le site Cheddar, une partie de l’équipe IT du réseau social devrait être prochainement licenciée. Le site aurait en effet reçu une confirmation de la part d’un porte-parole de chez Snapchat. L’information n’a cependant pas été officiellement confirmée.

L’entreprise compte 3000 employés et 1000 sont affiliés à l’équipe technique. Si les chiffres ne sont pas encore précis, les licenciements pourraient concerner un dixième de cette équipe. Il s’agirait de la plus grosse vague de licenciements effectuée chez Snapchat. Précédemment, plusieurs dizaines de salariés des ressources humaines et du département hardware avaient déjà été congédiés mais les chiffres n’étaient pas aussi importants.

Les détails sur ces licenciements devraient être communiqués aux employés dans les prochains jours. Ces suppressions de postes ne veulent pas dire que l’entreprise se porte mal. Malgré les critiques, l’agence Sensor Tower révélait que les téléchargements de l’application aux Etats-Unis avaient augmenté de 55% la semaine qui a suivi la dernière mise à jour, qui propose de nouvelles fonctionnalités. La nature de ces licenciements devrait être communiquée très prochainement.